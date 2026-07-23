Уникальные керамические панно «Водный мир» восстановили в Нижнем Новгороде. Фото: организаторы.

Уникальные керамические панно «Водный мир» восстановили в Нижнем Новгороде. Работы заслуженных художников России Татьяны и Валерия Гришиных после многомесячной реставрации размещены в арт-пространстве пятого корпуса ННГАСУ. Увидеть их могут все желающие, сообщил координатор проекта «Нижегородские мозаики. Сохранение и реставрация» Александр Казарин.

Работа над восстановлением панно началась в апреле и завершилась в середине лета. Ранее эти керамические композиции находились в аварийном бассейне детского сада в Щербинках и более 20 лет были недоступны для широкой публики.

На панно изображён таинственный и причудливый подводный мир: здесь можно увидеть объемных морских коньков, черепах, диковинных рыбок и причудливые водоросли.

Реставрация велась с использованием грантовых средств на материалы и инструменты. Панно демонтировали буквально по отдельным плиточкам и бережно доставили в мастерскую, где над ними трудились два десятка волонтёров и профессиональных реставраторов.

В процессе демонтажа не все фоновые плитки удалось сохранить — многие имели повреждения, не позволяющие их восстановить. Пришлось изготавливать новые.

- Сложность при работе с глазурями для керамики заключается в том, что глазури очень значительно меняют свой цвет при обжиге. По этой причине предварительно делаются пробные обжиги, и только потом изготавливается основной объем фоновой плитки, - рассказал Александр Казарин.

Восстановленные панно теперь находятся в арт-пространстве пятого корпуса ННГАСУ (вход с улицы Гоголя, 1). Для небольших групп проводятся экскурсии (6+) — для участия необходима предварительная запись.