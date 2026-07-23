Треть месячной нормы осадков выпала в Нижнем Новгороде за сутки. ФОТО: Администрация Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде продолжают устранять последствия залпового ливня, обрушившегося на город днем 22 июля. Напомним, тогда по городу пронесся ураганный ветер, сильнейший дождь и град. В результате в некоторых районах возникли локальные подтопления, кое-где упали деревья и были повреждены крыши. Рассказываем последние новости об урагане в Нижнем Новгороде на 23 июля 2026.

Последствия урагана в Нижнем Новгороде на 23 июля 2026

Залповый ливень, обрушившийся на Нижний Новгород 22 июля 2026, стал одним из самых серьезных за это лето. За сутки в городе выпала треть месячной нормы осадков. Как сообщили в Гидрометцентре, в Нижнем Новгороде выпало 23 мм осадков при месячной норме 75 мм. При этом порывы ветра в Нагорной части города достигали 17 метров в секунду, а в Заречной части – 14 метров в секунду.

Неудивительно, что при такой погоде на некоторых участках возникли подтопления, а дорожную ситуацию осложнили упавшие на проезжую часть деревья. Ликвидация последствий урагана заняла у городских служб всю ночь.

ФОТО: Администрация Нижнего Новгорода.

По словам мэра города Юрия Шалабаева, сразу после урагана на улицы города одновременно вышли сразу 59 единиц водооткачивающей техники. Также были задействованы ресурсы аварийно-спасательного отряда, ресурсоснабжающих организаций и домоуправляющих компаний.

Итоги залпового ливня в Нижнем Новгороде

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, всего за последние сутки с улиц города было откачано свыше 2 807 кубометров воды. Основные магистрали удалось освободить от воды вскоре после залпового ливня, на более мелких участках работа продолжается.

ФОТО: Администрация Нижнего Новгорода.

- Потоки воды после стены дождя с основных магистралей и улиц города ушли за короткие сроки в дождеприемные колодцы, в том числе на Черном пруду и перекрестке улиц Ковалихинской-Белинского. Там, где вода задержалась, работала техника и дорожные бригады, которые расчищали дождеприемники от сносимого водой на решетки мусора и листвы, - отчитались в департаменте транспорта.

Фото и видео последствий урагана в Нижнем Новгороде

Сразу после залпового ливня глава города Юрий Шалабаев совершил объезд по городу, во время которого оценил последствия урагана. Видео своего объезда он показал в своих социальных сетях. Также многочисленными фото и видео последствий урагана делились сами нижегородцы.

- К уборке упавших стволов и крупных веток были привлечены сотрудники аварийно-спасательного отряда Управления ГОЧС Нижнего Новгорода, дорожных служб, ресурсоснабжающих организаций, - сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В частности, в ходе этой работы было оперативно убрано дерево, упавшее на стенку в районе ГИТО на Верхневолжской набережной. Также были убраны деревья на улице Бринского и на улице Родионова, где частично была затронута проезжая часть.

КОНКРЕТНО

Каковы последствия урагана в районах Нижнего Новгорода?

Московский район

- Специализированная техника откачивала воду на дублере Сормовского шоссе, улице Коминтерна, Куйбышева, Кузбасской, Рябцева, Народной и Черняховского. Ночью работу продолжили на проспекте Героев и улице Мирошникова, а также в районе транспортных колец на улицах Чаадаева и Рябцева. Утром откачивали воду на съезде на улицу Кузбасскую, на проспекте Героев и по обращениям жителей.

Ленинский район

- Ночью воду откачивали на улицах Кировской, Лесной, Удмуртской, Новикова-Прибоя, проспекте Ленина и других адресах Ленинского района.

Советский район

- Бригады убирали упавшие ветки и деревья на улице Адмирала Васюнина, Молдавской, Ванеева, Артельной, Невзоровых, Козицкого, на проспекте Гагарина и Окском съезде.

Автозаводский район

- Здесь откачали более 200 кубометров воды с улиц Фучика, Красных Партизан, Краснодонцев, Дьяконова. Значительная часть осадков ушла самостоятельно через ливневую канализацию.

Нижегородский район

- Здесь дорожные службы вывозили упавшие ветки и деревья, очищали дождеприемные колодцы и откачивали воду. Рабочие трудились на улице Родионова, Большой Печерской, Широкой, Фрунзе, Ковалихинской, Ульянова и других.

Сормовский район

- Рабочие откачивали воду на улицах Светлоярской, Гаугеля, Федосеенко и других. Также они убирали упавшие ветки и деревья на ул. Баренца, Коновалова, Планировочной, Ясной, Ужгородской, Мокроусова.

Канавинский район

- Здесь работы велись на улицах Ухтомского, Гордеевской, Московском и Комсомольском шоссе и других.

Приокский район

- Дорожные бригады убирали упавшие ветки и деревья, чистили дождеприемные колодцы в микрорайонах Щербинки-1 и Щербинки-2, на проспекте Гагарина, Анкудиновском шоссе, улицах Шапошникова, Пятигорской, 40 лет Октября и других.