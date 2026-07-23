Лагеря, пляжи и поездки на шашлыки: В Роспотребнадзоре назвали основные правила безопасного отдыха в Нижегородской области

Нижегородцам рассказали о правилах безопасного отдыха на природе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето в Нижегородской области в самом разгаре. Кто-то уже успел сходить в отпуск, а кто-то еще только собирается. Как сделать летний отдых максимально полезным и как избежать неприятностей, в эфире радио «Комсомольская правда-Нижний Новгород» рассказали заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова и начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Алла Агапова.

Летние лагеря

На данный момент летняя оздоровительная кампания в регионе уже успела перевалить на вторую половину. Поэтому подавляющее большинство лагерей с дневным пребыванием детей уже завершило свою работу, а вот загородные лагеря все еще продолжают принимать детей.

- Сейчас продолжают работать все 49 загородных лагерей с круглосуточным пребыванием детей, - сообщила Алла Агапова. – Всего же в регионе этим летом работало свыше тысячи лагерей. В них за лето успеют отдохнуть свыше 15 тысяч детей. Это ежегодно неснижаемый показатель. Поэтому дети, отправляющиеся в лагеря, получают безопасные условия в учреждениях, которые прошли все экспертные проверки и получили разрешительные документы от Роспотребнадзора. Список этих учреждений размещен в специальном реестре на сайте министерства образования Нижегородской области. Именно на него мы советуем ориентироваться родителям при выборе путевок.

Места для купания

Те нижегородцы, что остались в эти жаркие дни дома, стали завсегдатаями пляжей. Однако и здесь нужно проявлять осторожность.

- Мы призываем купаться только в разрешенных местах, где имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, - напомнила Наталья Садыкова. – В этом году у нас было заявлено 23 водоема. Однако из-за жары к середине лета качество воды соответствует нормативам только на 12 водоемах. Эти данные постоянно обновляются, и мы советуем проверять их на сайте Роспотребнадзора.

К сожалению, далеко не все нижегородцы придерживаются этих рекомендаций. Многие по-прежнему посещают неофициальные пляжи.

- Если вы все-таки пошли на такой пляж, то нужно все равно соблюдать некоторые правила. Во-первых, если вы видите табличку «купаться запрещено», то ни в коем случае нельзя плавать в таком водоеме. Если прямого запрета нет, то обратите внимание на особенности этого пляжа. Старайтесь выбирать пляжи с каменистой почвой, чтобы там не лазили грызуны или клещи. Помните, что на неофициальных пляжах обработка не проводится. Кроме того, старайтесь избегать водоемов со стоячей воды. Лучше выбирать реки с проточной водой, а не пруды или озера. Ну, и наконец, смотрите – не плавают ли там птицы или домашние животные. Важно помнить, что многие паразитарные и инфекционные заболевания являются общими для животных и людей.

Вода и ягоды

В жару особенно важно пить достаточное количество воды. Специалисты советуют ежедневно выпивать не менее двух литров воды. Причем лучше отдать предпочтение бутилированной воде.

- В жару стоит исключить алкоголь и лимонады, - советует Наталья Садыкова. - Избыточный сахар — это избыточная энергетика, которая не приводит к улучшению здоровья. А в жару организм и так испытывает нагрузку. Что касается уличной еды – ягод, фруктов, овощей – здесь нужно обращать внимание, где вы их покупаете. Нужно покупать только в разрешенных местах, где есть возможность проверить документы. Летом многие стараются покупать ягоды у бабушек, но здесь тоже важно понимать, где они сорваны. Многие любят собирать ягоды или грибы вдоль железнодорожного полотна, а это сопряжено с накоплением тяжелых металлов. Поэтому лучше не рисковать.

Впрочем, если даже вы купили ягоды и фрукты в официальной торговой точке, некоторые меры предосторожности все равно нужно соблюдать. В частности, необходимо обязательно мыть ягоды перед употреблением.

- Невозможно получить ягоду абсолютно чистую и безопасную, если вы не сами её вырастили, - предупреждает Наталья Садыкова. - Во всех остальных случаях ягоды стоит промыть проточной водой не меньше пяти минут. Если ягода очень нежная, такая как малина, её можно аккуратно погрузить в воду и там выдержать в течение пяти минут. Тогда вся инфекция осядет в воду.

Шашлыки и отдых с палаткой

Многие нижегородцы во время отпуска не едут за границу или в другие регионы, а предпочитают отдыхать на природе в Нижегородской области.

- Со стороны Роспотребнадзора всегда приветствуется отдых в своём регионе. Во-первых, это свой климат, своё здравоохранение, где вам всегда окажут помощь, если даже что-то случится, - отметила наталья Садыков. – Однако, отправляясь на природу, тоже нужно придерживаться определенных правил. Прежде всего, не стоит брать с собой скоропортящиеся продукты. Если вы везете с собой какие-то шашлыки, то только в сумке-холодильнике. Приготовленное блюдо необходимо использовать в течение двух часов, поэтому много брать мяса с собой не стоит. Готовую продукцию нужно обязательно тщательно запаковать, чтобы она была защищена от насекомых и грызунов. Овощи и фрукты стоит брать уже мытые, потому что не всегда у вас на природе будет возможность их помыть. И самое главное – запаситесь чистой водой, потому что на природе всегда хочется пить.