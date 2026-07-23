«Стояла по грудь в трясине»: В Нижнем Новгороде спасли 69-летнюю женщину, которая почти сутки провела в болоте

В Нижнем Новгороде полицейские спасли пенсионерку, увязшую в болоте. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде спасли 69-летнюю женщину, которая почти сутки провела в болоте. Пенсионерка с деменцией ушла из дома в Московском районе 21 июля и не вернулась. Родственники обратились в полицию, когда вечером женщину не нашли ни дома, ни у соседей, ни в привычных местах. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Сотрудники полиции незамедлительно приступили к розыску. В ходе отработки закреплённой территории участковый уполномоченный капитан полиции Богдан Семенюков и старший дознаватель майор полиции Алёна Бондарюк обнаружили пропавшую в болотистой местности.

- Женщина стояла по грудь в трясине и не могла самостоятельно выбраться. Капитан Семенюков, не раздумывая, сбросил куртку, зашёл в воду, вытащил пенсионерку из западни и на руках перенёс в безопасное место, - рассказали коллеги спасителей.

Спасённую женщину передали в руки родственников, которые изрядно переволновались. Благодаря оперативным и профессиональным действиям полицейских трагедии удалось избежать. Жизнь пожилой женщины была спасена буквально в последние минуты.