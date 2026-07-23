Торговля, общепит и клининг: Названы отрасли с самым высоким уровнем нелегальной занятости в Нижегородской области Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области продолжает снижаться уровень неформальной занятости. За первые шесть месяцев 2026 года выявлено более 4,9 тысячи человек, работавших без официального оформления, при этом 2,7 тысячи из них уже узаконили свои трудовые отношения.

Вышли из «тени»

Как сообщили в региональном правительстве, из числа легализовавшихся 1 515 человек заключили трудовые договоры с работодателями, 892 оформились как индивидуальные предприниматели, 306 стали самозанятыми, ещё 6 выбрали договоры гражданско-правового характера. Работа по выявлению нелегальной занятости ведётся с августа 2024 года в рамках деятельности межведомственной комиссии, которую курирует заместитель губернатора Егор Поляков.

Егор Поляков отметил, что легализация трудовых отношений — это в первую очередь защита прав и интересов работников. Официальное оформление гарантирует оплачиваемые больничные, отпуска и другие социальные гарантии.

- Эффективность работы растет, но проблема сохраняется, особенно в сезонных отраслях. Регион намерен удерживать достигнутые темпы и усиливать взаимодействие с налоговой службой, - отметил он.

Где чаще всего работают без оформления

Чаще всего нарушения фиксируются в строительстве, розничной торговле, общепите, сфере услуг и клининга. Это связано с сезонностью, высокой текучестью кадров и нестандартными форматами занятости. Для работников неофициальное трудоустройство оборачивается отсутствием стажа для пенсии, доплат за ночные смены и праздники, а также сложностями с кредитами и визами. Для работодателей использование теневых схем грозит административными штрафами, доначислением налогов и даже уголовной ответственностью.

Контроль за ситуацией

Министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин отметил, что в регионе применяется комплексный подход: работают межведомственные комиссии, налажено взаимодействие с налоговой, проводятся консультации для предпринимателей и граждан.

Оперативный штаб при министерстве позволяет выявлять нарушения и защищать трудовые права жителей. Всего с начала работы комиссии выявлено более 24 тысяч человек с признаками нелегальной занятости, из них официально трудоустроены 12,8 тысячи.

Ранее президент Владимир Путин обозначил «обеление» экономики как одну из приоритетных задач на 2026 год. Ситуация в Нижегородской области остаётся на постоянном контроле региональных властей.