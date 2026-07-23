Евгений Люлин: «Герои России и победители Олимпийских игр смогут получать землю в особом порядке». ФОТО: ЗСНО.

Новые правила получения участков

На прошедшем заседании комитета регионального Законодательного Собрания по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям депутаты обсудили новый законопроект о бесплатном предоставлении земли отдельным категориям граждан. Он предполагает введение особого порядка получения бесплатных земель для Героев Советского Союза и Российской Федерации, а также полных кавалеров ордена Славы. Теперь они смогут сами выбирать земельный участок в конкретном населенном пункте без проведения жеребьевки. При этом размер участка для ИЖС и личного подсобного хозяйства не должен превышать 40 соток.

Одновременно с этим изменения затронут и правила предоставления участков для призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Согласно новому законопроекту предельный размер участков для них будет увеличен вдвое – с 15 до 30 соток.

- Мы системно подходим к вопросу поддержки льготных категорий граждан, - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин. - Данный законопроект расширяет возможности Героев РФ не только в части личного подсобного хозяйства, но и в строительстве жилья. Упрощение процедуры получения участка и четкое закрепление его размеров сделает эту меру поддержки более доступной и прозрачной.

Стоит отметить, что предоставление земельных участков остается одной из самых востребованных мер поддержки в Нижегородской области.

- Реализация этих изменений не потребует дополнительных расходов из областного бюджета, - подчеркнул председатель комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов. - Земельные участки будут предоставляться на территориях со сложившейся инфраструктурой, а подключение к коммунальным сетям останется в рамках действующих государственных программ.

Зубры вернутся в Нижегородскую область

Также на минувшей неделе депутаты Законодательного собрания Нижегородской области вернулись к идее возрождения популяции зубров на территории региона. По поручению Евгения Люлина решено использовать уже имеющийся опыт соседних регионов. В частности, успешным примером в этой сфере является Мордовский государственный природный заповедник имени П.Г. Смидовича. Там побывал председатель комитета по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов.

- Мы детально изучили дорожную карту соседей по реализации этого проекта. Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин поставил перед депутатами задачу - оценить возможности нашего региона и предложить план действий для «возвращения» зубров на нижегородскую землю, - сообщил Владислав Атмахов.

Стоит отметить, что исторически зубры жили на нижегородской земле. Последние упоминания о них датируются 1816 годом. Сейчас эти животные занесены в Красную книгу, однако Россия активно включилась в работу по восстановлению их популяции. В том же Мордовском заповеднике первые зубры появились в 2019-м году. Сейчас на его территории обитает уже свыше 40 особей.

- Зубры из Мордовии нередко переходят границу и заходят в наши леса. Это значит, что проект не только возможен, но и экологически перспективен: зубры смогут прижиться на нижегородской земле. При этом уже есть проверенный опыт соседних регионов, который в перспективе может помочь нашей области стать ещё одним центром сохранения этого уникального вида животных, - отметил Владислав Атмахов.

В дальнейшем Законодательное собрание намерено продолжить эту работу. С помощью экспертов будет детально проработан план возрождения популяции зубров на территории региона – от выбора подходящей площадки до формирования дорожной карты проекта.