«У Дымова я научился спокойнее относиться к трудностям»: Актер Петр Рыков рассказал о съемках нового сезона сериала «Кордон»

Актер Петр Рыков рассказал о съемках нового сезона сериала «Кордон». ФОТО: пресс-служба телеканала ТВ-3.

Третий сезон «Кордона» (18+) возвращает зрителей в Кордонку, где героям вновь предстоит пройти через потери, непростой выбор и опасные расследования. Накануне премьеры на ТВ-3 исполнитель главной роли Пётр Рыков рассказал «Комсомольской правде-Нижний Новгород», как изменился Александр Дымов за три сезона, чему актёр научился у своего героя и почему, несмотря на все испытания, Дымов остаётся человеком, которому хочется верить.

Самое ценное в съемках – это люди

- Как меняется Саша Дымов в новом сезоне? Как вы сами, как актёр, ощутили эти изменения на себе? Есть ли что-то, что тронуло в персонаже или, наоборот, испугало и хотелось раскритиковать какие-то поступки?

- Мне кажется, Дымов не меняется кардинально — и в этом его сила. Он по-прежнему остаётся человеком, который живёт по своим принципам и не готов ими поступаться. Но жизнь делает его мудрее. В новом сезоне ему предстоят, пожалуй, самые тяжёлые личные испытания, и именно они заставляют его многое переосмыслить.

ФОТО: пресс-служба телеканала ТВ-3.

Наверное, больше всего меня трогает то, что, несмотря на все потери и удары судьбы, он не становится жёстче или циничнее. Это редкое качество. А критиковать... Наверное, иногда хотелось бы, чтобы он чуть больше думал о себе. Он привык брать ответственность за всех вокруг, иногда забывая, что сам тоже живой человек. Но, возможно, именно поэтому зрители ему и верят.

- Третий сезон — это уже целая эпоха. За что вы благодарны съёмкам именно этого сериала? Что больше всего запомнилось из процесса?

- Наверное, самое ценное — это люди. За три сезона мы действительно стали очень близкой командой. Всегда приятно возвращаться на площадку, где тебя понимают с полуслова и где все работают ради общего результата.

ФОТО: пресс-служба телеканала ТВ-3.

Ещё я очень благодарен этому проекту за возможность столько времени проводить в Новгородской области. За эти годы эти места стали для меня по-настоящему родными. И, конечно, останутся в памяти долгие съёмочные дни, дороги, смены в любую погоду. Всё это непросто, но именно из таких моментов и складывается настоящее кино.

Дымов никогда не опускает руки

- Как на вас отразилась исполняемая роль Саши Дымова? Чему вы научились у него? А что в нём совершенно чуждо вам?

- Наверное, у каждого героя чему-то учишься. У Дымова я точно научился спокойнее относиться к трудностям. Он никогда не опускает руки и не позволяет обстоятельствам определить, каким человеком ему быть.

А вот что касается различий, то я всё-таки менее категоричный человек. Дымов часто берёт всю ответственность на себя и готов идти до конца, даже если это дорого ему обходится. В жизни я, наверное, чаще ищу возможность остановиться, подумать и посмотреть на ситуацию с разных сторон. Но именно эта внутренняя цельность Дымова и делает его таким интересным для меня как для актёра.

Новый сезон подарит много неожиданных поворотов

- Почему зрителю стоит посмотреть третий сезон «Кордона», а тем, кто не знаком с проектом — к нему прикоснуться?

- Мне кажется, секрет «Кордона» в том, что это не только детектив, как может показаться на первый взгляд. Да, здесь есть расследования, погони, драки, интрига. Но в первую очередь это история про людей, про выбор, про верность своим принципам и про умение не сдаваться даже тогда, когда кажется, что всё против тебя.

ФОТО: пресс-служба телеканала ТВ-3.

Тем, кто уже давно смотрит сериал, новый сезон подарит много неожиданных поворотов и ответов на вопросы, которые копились раньше. А тем, кто только познакомится с «Кордоном», будет легко войти в эту историю, потому что в её основе — очень понятные человеческие чувства. Мне кажется, именно поэтому она и находит такой отклик у зрителей.

-Назовите, пожалуйста, один самый сложный момент со съёмок сериала и самый смешной.

- Самое сложное — это, пожалуй, погода. Иногда по сценарию должен быть солнечный день, а начинается дождь. Но у кино есть график, который не подстраивается под прогноз. Поэтому просто надеваешь куртку потеплее и продолжаешь работать. Мне кажется, мы за три сезона уже научились спокойно относиться к любым сюрпризам природы.

А самое смешное чаще всего происходило не в кадре, а между дублями. Мы снимали в настоящей деревне, и её жители постоянно становились невольными участниками процесса. То в кадр неожиданно заходила собака, то в самый драматичный момент начинал громко кричать петух. После этого вся площадка смеялась, приходилось заново собираться и начинать сцену сначала. Такие моменты очень помогают пережить длинные съёмочные дни.