«Я иду за адреналином и эмоциями»: Нижегородская гимнастка Арина Аверина рассказала, почему решила принять участие в новом реалити-шоу

Нижегородская гимнастка Арина Аверина рассказала об участии в шоу «Погоня». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородская гимнастка и заслуженный мастер спорта Арина Аверина примет участие в шоу «Погоня» (18+), которое выходит на телеканале ТНТ. Спортсменка, которая уже успела засветиться в реалити «Сокровища императора» (16+) вместе с сестрой Диной, на этот раз выступит в одиночку. В интервью «КП-Нижний Новгород» девушка рассказала, почему решила принять участие в шоу, как предыдущий опыт поможет ей в новом проекте и что она ждет от съемок.

«В шоу важны хитрость и стратегия»

— Это уже не первое ваше реалити-шоу. Вы недавно участвовали в «Сокровищах императора» вместе с сестрой. Что вам дал тот опыт и как он поможет вам в «Погоне», где вы будете действовать уже самостоятельно?

— В первую очередь, благодаря шоу «Сокровища императора» я теперь прекрасно ориентируюсь в незнакомой местности. Здесь не столько важно знать лазейки, сколько уметь грамотно и быстро их найти. В теории это может прозвучать просто, но на практике, в стрессовой ситуации и испытаниях на скорость организму важно включиться на все 100%! Участие в прошлых реалити-проектах во многом помогает мне теперь прятаться от ловцов «Погони».

— Вы долгое время занимались гимнастикой, которая формирует невероятную физическую форму и дисциплину. Поможет ли вам эта спортивная подготовка в новом реалити, или же здесь на первый план выходят совсем другие качества — например, хитрость и стратегия?

— По опыту понимаю, что ни гимнастика, ни сильная физическая подготовка не становятся решающим фактором в такого рода проектах. Чаще всего всё завязано на хитрости и построении стратегии своего пути, прохождения дистанции. Да, в шоу «Погоня» хорошо бегать, вернее, убегать первостепенно, но только этого недостаточно, чтобы пройти дальше. Быть сообразительным, а не спортивным — иногда прагматичнее.

«В реалити я выступаю как сольный игрок»

— «Сокровища императора» — это командная работа в паре с сестрой. А в «Погоне» вы выступаете одна. С каким настроем идете на шоу — чувствуете волнение или, наоборот, интерес и азарт от новой самостоятельной роли?

— В шоу «Погоня» каждый участник сам по себе. Сам бежит, сам строит план действий, сам прячется. Я в такие моменты чувствую, как в полной мере беру ответственность за свой результат на проекте. В «Сокровищах императора» мы с Диной понимали, что если неуспешно что-то прошли, где-то затормозили или выполнили не так, как могли бы — виноваты обе. Тут такого нет. С одной стороны, это меня стимулирует ещё к большим победам, как сольного игрока, а с другой — поддержки, которая есть в командных играх, может не хватать. И, конечно, азарт и небольшое волнение присутствуют, без этого никуда.

— Вы недавно дали откровенное интервью, где признались, что вас ранили постоянные сравнения с сестрой Диной. Сейчас, когда вы участвуете в проекте одна, чувствуете ли вы себя более свободной и готовой показать себя как самостоятельную личность, а не как часть знаменитого дуэта?

— Я в спорте всегда выступала сольно, просто чаще всего меня сравнивали не со спортсменами мирового и российского уровней, а с моей сестрой Диной. Сейчас я уже спокойно отношусь к этой ситуации и понимаю, что отчасти не могу полноценно повлиять на это. Для меня это шоу тоже своего рода возможность ещё раз проявиться самой!

«Шоу дает мне эмоции, которых не хватает в обычной жизни»

— Реалити-шоу — это всегда огромный адреналин, радость от побед и горечь поражений. Почему, несмотря на все сложности, вы решили вновь принять участие в подобном проекте? Чего вы ждете от «Погони» в этот раз?

— Во-первых, я люблю сложности. Да, после того, как нам не хватило чуть-чуть до прохождения в полуфинал «Сокровищ императора» было очень досадно покидать проект. В целом, любому спортсмену больно проигрывать. Взвесив весь опыт и поняв, что мне есть что ещё показать зрителям, я просто не смогла пройти мимо такого приглашения. Во-вторых, я жду эмоций! Настоящих, сильных, смелых. От шоу «Погоня» хочу получить адреналин и эмоции, которых так не хватает в обычной жизни.

— После завершения карьеры в гимнастике вы активно пробуете себя в новых проектах. «Погоня» — это скорее способ получить новые эмоции или шаг на пути к карьере на телевидении?

— Свою спортивную карьеру я уже построила. Мне искренне хватает любви и поддержки зрителей. А в этот проект пришла прежде всего за эмоциями и опытом.

«Это погружение в детские эмоции»

— Ведущие «Погони» говорят, что участники превращаются в детей, вспоминая дворовые игры в догонялки. А вы в детстве любили такие игры? Что для вас сейчас самое сложное в этом «взрослом» варианте салочек?

— Соглашусь, в шоу действительно чувствуется, что ты попал в детство. Только оно другое: более сложное, с заботами, и выигрыш тут измеряется не в сорванных листьях. Да, в детстве я очень любила поиграть в догонялки, прятки и вышибалы. Думаю, своего рода погружение в детские эмоции у меня произойдет в «Погоне»!

«Я выбираю не бояться и идти вперед»

— В «Сокровищах императора» были очень эмоциональные моменты — например, вы случайно пострадали во время конфликта. Не боитесь ли вы, что в «Погоне», где всё построено на погонях и давлении, ситуация может быть еще более экстремальной?

— Мне кажется, люди больше боятся того, что их ожидания могут не совпасть с реальностью. Я лично не могу предположить, когда может случиться очередной конфликт или разногласие и случится ли в целом это со мной. Поэтому выбираю не бояться, ведь в этом шоу может произойти всё, что угодно! Давление будет всегда, а как на него реагировать, я уже научилась.

— Съемки уже стартовали в Москве и Подмосковье. Какое испытание вас пугает больше всего — скрываться от ловцов в черных костюмах, рисковать или принимать сложные решения? Или, наоборот, вы уже чувствуете вкус к этой игре?

— Меня не пугают сложные решения и сама погоня ловцов в чёрном. Скрыться от них я всегда смогу и успею, а вот рискнуть — это всегда некий шаг в неизвестность. В этом шоу больше пугает, наверное, рисковать, чем скрываться.

«Я всегда чувствую поддержку нижегородцев»

— Вы родились и выросли в Нижегородской области. Чувствуете ли вы поддержку земляков, когда участвуете в таких масштабных шоу? И что бы вы хотели сказать своим нижегородским болельщикам, которые будут следить за вами в «Погоне»?

— Когда приезжаю в Нижний Новгород, всегда чувствую огромную поддержку своих фанатов, зрителей и земляков. Нас с Диной часто встречают на улице люди, они начинают сразу хлопать и благодарить нас за вклад в отечественный спорт. В этот момент осознаёшь, что по-настоящему ценишь и любишь свою малую родину. А главное — её людей!