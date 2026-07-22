Сразу четыре исторических здания выставили на аукцион в Нижегородской области. ФОТО: Соцсети Глеба Никитина.

В Нижегородской области выставили на аукцион сразу четыре исторических здания. Три из них расположены в Арзамасе, еще одно – в Нижнем Новгороде. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Продолжаем заботиться об историческом достоянии Нижегородской области с привлечением внебюджетных источников, частного капитала. Своего хозяина ищут сразу четыре уникальных исторических здания в одном лоте, - сообщил губернатор Глеб Никитин.

ФОТО: Соцсети Глеба Никитина.

Уже известно, что речь идет о Доме Будылиной на Соборной площади Арзамаса. Это здание было построено в начале XIX века в самом сердце старинного города. Также в этот лот вошла расположенная по соседству усадьба купцов Подсосовых. Она была построена в центре Арзамаса примерно в то же время, что и дом Будылиной. Еще одной частью лота стал исторический деревянный дом с мансардой, расположенный по адресу улица Карла Маркса, 25. И, наконец, четвертый объект – дом № 44 на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Расположенный на самой проходной улице города, дом неизменно привлекает внимание прохожих. Стартовая цена лота составляет 34,9 миллиона рублей.

ФОТО: Соцсети Глеба Никитина.

- Эти здания требуют вложений в моменте, но будут служить своим владельцам веками. Для инвесторов это отличная возможность открыть успешный бизнес в местах массового притяжения жителей и туристов. А для региона - возможность сохранять и беречь богатую историю Нижегородской области, неповторимую красоту наших городов, - отметил Глеб Никитин.