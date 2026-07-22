Осадки каждый день, но с летним теплом: Дожди затянутся в Нижнем Новгороде до конца июля

Ежедневные дожди ожидаются в Нижнем Новгороде до конца июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие часы в Нижний Новгород придут затяжные дожди. Об этом предупреждают в пресс-службе МЧС. Осадки начнутся ближе к обеду 22 июля и не закончатся до самого вечера.

Приход дождей связан с новым атлантическим циклоном, который накануне прорвался на Русскую равнину. Как рассказали синоптики центра «Фобос», основной удар стихии пришёлся по югу Сибири. На Алтае бушевали ливни и шквалистый ветер, срывавший крыши, а недавно страдавший от паводка Урал наконец увидел солнце. Теперь этот вихрь краем заденет и Центральную Россию. Здесь дожди будут носить локальный и кратковременный характер.

В Нижнем Новгороде, по данным сервиса «Яндекс. Погода», ежедневные дожди ожидаются до конца июля. Единственным солнечным днем без осадков станет четверг, 23 июля. В какие-то дни дожди будут кратковременными, приходя то в утренние, то в вечерние часы, а в некоторые накроют город на целый день. Температурный фон при этом останется относительно комфортным: столбики термометров зафиксируются в пределах +23…+24, а в редкие просветы воздух сможет прогреваться до вполне летних +28 градусов.