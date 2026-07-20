Подготовка к восстановлению Триумфальной арки стартовала в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде готовят площадку под восстановление Триумфальной арки Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде начались подготовительные работы для воссоздания Триумфальной арки. Об этом сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта городской администрации.

Напомним, останцы Триумфальной арки и мостовую XIX века обнаружили на улице Советской областного центра во время проведения комплексных изыскательных работ. Известно, что арка была построена по проекту архитектора Шефтеля специально к визиту Николая II на Всероссийскую ярмарку 1896 года.

Осенью 2024 года, когда ученые подтвердили подлинность арки и мостовой, на этом месте решено было сделать экспозицию.

Останцы Триумфальной арки Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Останцы хотят очистить, оборудовать подсветку и накрыть прочным стеклом – подобные «археологические окна» в прошлое можно увидеть в Московском кремле, Туле, Казани. А рядом с экспозицией планируют построить новую Триумфальную арку, которая будет максимально приближена к оригиналу. Кроме того, будет благоустроена и близлежащая территория.

Сейчас подрядчик выполняет работы первого этапа проекта по восстановлению Триумфальной арки.

– В рамках муниципального контракта выполнены инженерно-геологические изыскания, разработаны и согласованы концепции благоустройства прилегающей территории, фасады, концепции павильона, планировочные решения и вариант размещения Арки, разработана техническая часть проектно-сметной документации, – рассказали в департаменте строительства.

Кроме того, рабочие уже приступили к выносу инженерных сетей из зоны стройплощадки.

Всего же проект по восстановлению Триумфальной арки предусматривает три этапа: проектно-изыскательские работы, восстановление арки и благоустройство прилегающей территории.

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