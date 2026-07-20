АЭС в Нижегородской области могут достроить в конце 2030 годов

АЭС построят в Нижегородской области Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Атомную электростанцию могут достроить в Нижегородской области в конце 2030-х – начале 2040-х годов. Проект уже получил поддержку Министерства энергетики России. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, еще полгода назад строительство АЭС в Нижегородской области не планировали как минимум до 2042 года. Тогда регион не вошел в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики, утвержденную распоряжением правительства РФ в конце 2024 года. Однако правительство Нижегородской области будет добиваться включения в эту схему уже в следующем году.

– Мы добиваемся строительства в регионе атомной электростанции и уже получили поддержку Минэнерго России для ее включения в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики страны в 2027 году, – сказал губернатор Глеб Никитин.

Возведение АЭС в Нижегородской области потребует длительного времени. Введение в эксплуатацию планируют в конце 2030-х – начале 2040-х годов. Однако уже во время строительства станция будет драйвером для экономики региона.

– Считаю большой ошибкой отказ от достройки Горьковской АСТ в конце прошлого столетия. К сожалению, политическая конъюнктура, эксплуатация страхов людей после аварии на Чернобыльской АЭС тогда возобладали над здравым смыслом и объективными интересами области, – добавил губернатор Нижегородской области. – Атомная отрасль извлекла уроки из чернобыльских событий, и теперь безопасность АЭС находится на принципиально ином уровне.

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