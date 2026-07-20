Рыцарь индустриализации и спаситель детей: каким на самом деле был Феликс Дзержинский, чье имя носит город в Нижегородской области

Феликс Дзержинский. Фото: Моисей НАППЕЛЬБАУМ.

В городе Дзержинске Нижегородской области на центральной площади уже много лет стоит памятник Феликсу Дзержинскому. Рядом с ним в 2023 году появилась новая композиция — две бронзовые фигуры беспризорных мальчишек, один из которых прижимает к груди собаку. Этот памятник — напоминание о том, что Дзержинский боролся с детской беспризорностью в 20-е годы прошлого века.

Для большинства жителей города его имя прочно ассоциируется с органами госбезопасности. Однако спустя век после смерти Дзержинского стоит вспомнить его как талантливого организатора и управленца. Именно в этом качестве он внёс неоценимый вклад в экономическое возрождение страны после Гражданской войны.

Транспорт, заводы и первые пятилетки

В апреле 1921 года, когда железные дороги страны лежали в руинах, Дзержинского назначили наркомом путей сообщения. За три года ему удалось восстановить транспортную систему, которая стала важнейшим звеном в обеспечении работы заводов, фабрик и сельского хозяйства.

В феврале 1924 года он возглавил Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) СССР — центральный орган управления промышленностью. Одновременно руководил Главметаллом, металлургической отраслью, без которой невозможно было поднять экономику. Именно под его руководством начали создаваться новые отрасли: авиационная, тракторостроение, судостроение, радиопромышленность.

Хозрасчет и плановая экономика

Дзержинский был ярым сторонником хозрасчета. Он разрабатывал первые государственные планы развития народного хозяйства, внедрял принципы экономии и производительности труда. Его подход был прост и жёсток: никакого пустого теоретизирования, только сухие цифры, анализ и ответственность за каждое решение.

Современники называли его «рыцарем индустриализации». И не зря — он стоял у истоков первых пятилеток и превращения страны из аграрной в промышленную державу.

Интерес к науке и культуре

Мало кто знает, что Дзержинский увлекался кинематографом и стал первым председателем Общества друзей советской кинематографии. Он интересовался радиотехникой и межпланетными полетами — входил в Президиум Общества изучения межпланетных сообщений наравне с Циолковским и Цандером.

Дзержинский не был кабинетным чиновником. Он лично вникал в экономические проблемы, проверял цифры, строил таблицы, анализировал и делал выводы. Вскрывал недостатки, не скрывал собственных ошибок и требовал того же от других. Его энергия и умение налаживать коллективную работу приносили результаты, которые до сих пор остаются частью экономической истории страны.

Борьба с беспризорностью

К началу 1920-х годов Россия столкнулась с чудовищной проблемой: по разным данным, от 4,5 до 7 миллионов детей остались без крова и родителей. Первая мировая и Гражданская войны лишили их домов, семей и будущего. Беспризорники заполонили вокзалы и улицы городов.

27 января 1921 года при ВЦИК была создана Деткомиссия — межведомственный орган по улучшению жизни детей. Её председателем назначили Феликса Дзержинского. В тот же день он подписал приказ, который обязывал сотрудников ВЧК искать беспризорников, организовывать их питание, размещать в приютах, детских домах и больницах. Чекистам предписывалось не просто «закрывать проблему», а контролировать условия содержания детей, чтобы избежать злоупотреблений.

Дзержинский лично распорядился передавать для детских учреждений освободившиеся особняки и дачи. По всей стране открывались новые детские дома и трудовые коммуны. В подмосковном Болшево, например, малолетних правонарушителей не просто изолировали — их учили ремёслам, давали образование, вовлекали в полезный труд. Из стен этих учреждений выходили квалифицированные рабочие, инженеры, врачи.

Ровно сто лет назад, 20 июля 1926 года, Феликса Эдмундовича Дзержинского не стало. Он ушёл, оставив после себя сотни спасённых детских жизней, восстановленные заводы, новые отрасли промышленности и первые шаги к плановой экономике.