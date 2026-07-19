ФК «Нижний Новгород» выиграл второй матч подряд в Первой лиге

Команда Вадима Гаранина сохранила стопроцентный результат на старте сезона Первой лиги. Фото: Пресс-служба ФК «Нижний Новгород»

Футбольный клуб «Нижний Новгород» продолжил победный старт в новом сезоне Первой лиги. В матче второго тура команда Вадима Гаранина на выезде обыграла «КАМАЗ» из Набережных Челнов со счетом 2:1 и набрала максимальные шесть очков после двух встреч. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Хозяева начали встречу активно и уже в дебюте создали опасный момент, однако голкипер нижегородцев Медведев выручил команду, переведя мяч на угловой. Гости же гораздо лучше распорядились своими шансами. На 29-й минуте после точной передачи Соколова Вячеслав Грулёв ворвался в штрафную и открыл счет. Перед самым перерывом «Нижний Новгород» увеличил преимущество: после подачи Николая Калинского с углового Виктор Александров выиграл борьбу в воздухе и головой отправил мяч под перекладину.

После перерыва нижегородцы не раз могли снять все вопросы о победителе, но реализовать свои моменты не сумели. Особенно близок к дублю был Грулёв, который несколько раз угрожал воротам соперника, а в одном из эпизодов попал в штангу.

Концовка встречи получилась напряженной. На 76-й минуте Медведев спас команду после опасного удара, а защитник Карич буквально с линии ворот не позволил мячу пересечь линию. Незадолго до финального свистка «КАМАЗ» все же сократил отставание – Богданец мощным ударом поразил ближнюю «девятку». Однако времени на спасение у хозяев уже не осталось, и финальный свисток зафиксировал победу нижегородцев – 2:1.

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Вадим Гаранин. Фото: Пресс-служба ФК «Нижний Новгород»

После игры главный тренер «Нижнего Новгорода» Вадим Гаранин отметил, что его команда получила важный урок. По словам наставника, в Первой лиге не бывает легких матчей, поэтому играть вполсилы невозможно.

– Чего нам не хватило при счете 2:0 в нашу пользу? В первой половине второго тайма у нас было достаточно много моментов для такой тяжелой игры, однако ребятам не хватило спокойствия и уверенности в игре с мячом, – признался Гаранин.

При этом тренер отдельно отметил забитый после розыгрыша стандартного положения мяч, подчеркнув, что этот элемент команда специально отрабатывала на тренировках.

Следующий матч «Нижний Новгород» проведет 25 июля на выезде против «Челябинска».