Жара до +29 и затяжные дожди накроют Нижний Новгород на следующей неделе

Жаркая погода в Нижнем Новгороде сменится продолжительными дождями. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Нижнего Новгорода на предстоящей неделе ждет контрастная погода. Начнется она с летнего зноя и ясного неба, однако уже в середине недели резко изменится – в регион придут продолжительные дожди. Согласно сервису «Яндекс.Погода», осадки сохранятся почти до конца месяца.

В понедельник, 20 июля, воздух прогреется до +29 градусов. День обещает быть солнечным и практически безоблачным. Во вторник жара сохранится: столбики термометров вновь приблизятся к отметке +29, хотя на небе появится переменная облачность.

Уже со среды характер погоды изменится. В Нижнем Новгороде начнется период дождей, который, по прогнозам, продлится до понедельника, 27 июля. Несмотря на осадки, температура останется по-летнему высокой: днем ожидается от +26 до +28 градусов, ночью – от +20 до +24.

Солнечная погода вернется во вторник, 28 июля. По предварительным прогнозам, небо вновь станет ясным, а жаркая летняя погода без осадков снова порадует жителей региона.