Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП
Нижний Новгород стал местом проведения первого большого футбольного события нового сезона – на «Совкомбанк Арене» «Зенит» в напряженном матче обыграл московский «Спартак» и завоевал OLIMPBET Суперкубок России. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты из Санкт-Петербурга – 4:2. За игрой с трибун наблюдали 42 139 зрителей, сообщили в пресс-службе РФС.
Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП
Первый тайм остался за «Спартаком». На 25-й минуте Кристофер Мартинс оказался первым на добивании и вывел москвичей вперед. Долгое время казалось, что именно этот гол станет победным, однако уже в компенсированное ко второму тайму время арбитр назначил пенальти в ворота красно-белых. Александр Соболев уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар и перевел встречу в серию пенальти.
Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП
В футбольской лотерее героем стал вратарь «Зенита» Денис Адамов, который отразил удары Наиля Умярова и Игоря Дмитриева. Победную точку поставил Александр Соболев, принеся своей команде десятый Суперкубок России – это новый рекорд турнира.
Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП
Перед началом матча для болельщиков выступили артист CHEBANOV и диджей Леонид Руденко, создав праздничную атмосферу вокруг главного футбольного события июля.
Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП
После финального свистка главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что игра получилась крайне непростой.
Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП
– Много нервов, борьбы, эмоций. Я безмерно рад, что мы смогли победить и порадовать наших болельщиков, – сказал наставник петербургской команды.
Он также отметил, что матч складывался тяжело, но команда проявила характер и сумела переломить ход встречи.
– К победам не привыкаешь, – подчеркнул Сергей Семак.