Более 42 тысяч болельщиков увидели победу «Зенита» на «Совкомбанк Арене». Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Нижний Новгород стал местом проведения первого большого футбольного события нового сезона – на «Совкомбанк Арене» «Зенит» в напряженном матче обыграл московский «Спартак» и завоевал OLIMPBET Суперкубок России. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты из Санкт-Петербурга – 4:2. За игрой с трибун наблюдали 42 139 зрителей, сообщили в пресс-службе РФС.

Основное время завершилось вничью, а судьбу трофея решила серия пенальти. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Первый тайм остался за «Спартаком». На 25-й минуте Кристофер Мартинс оказался первым на добивании и вывел москвичей вперед. Долгое время казалось, что именно этот гол станет победным, однако уже в компенсированное ко второму тайму время арбитр назначил пенальти в ворота красно-белых. Александр Соболев уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар и перевел встречу в серию пенальти.

Матч за Суперкубок России завершился серией пенальти после драматичной концовки. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

В футбольской лотерее героем стал вратарь «Зенита» Денис Адамов, который отразил удары Наиля Умярова и Игоря Дмитриева. Победную точку поставил Александр Соболев, принеся своей команде десятый Суперкубок России – это новый рекорд турнира.

Петербуржцы завоевали юбилейный десятый трофей после напряженного матча со «Спартаком». Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Перед началом матча для болельщиков выступили артист CHEBANOV и диджей Леонид Руденко, создав праздничную атмосферу вокруг главного футбольного события июля.

Матч собрал более 42 тысяч зрителей. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

После финального свистка главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что игра получилась крайне непростой.

Президент РФС Александр Дюков и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин наградили победителей. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

– Много нервов, борьбы, эмоций. Я безмерно рад, что мы смогли победить и порадовать наших болельщиков, – сказал наставник петербургской команды.

Он также отметил, что матч складывался тяжело, но команда проявила характер и сумела переломить ход встречи.

– К победам не привыкаешь, – подчеркнул Сергей Семак.