«Метеоры» начнут ходить из Нижнего Новгорода в Пермь с 27 июля. Фото: Кристина БЕРБАСОВА. Перейти в Фотобанк КП

Компания «Водолёт» запускает регулярные скоростные рейсы на судах «Метеор 120Р» по маршруту Нижний Новгород – Казань – Сарапул – Пермь. Первый рейс в навигации 2026 года отправится из Нижнего Новгорода в Казань 27 июля, после чего маршрут продолжится до Сарапула и Перми.

Новый составной маршрут соединит скоростным речным сообщением шесть регионов: Нижегородскую область, Республику Марий Эл, Чувашскую Республику, Республику Татарстан, Удмуртскую Республику и Пермский край. На протяжении маршрута предусмотрены остановки для посадки и высадки пассажиров.

На участке Казань – Сарапул судно выполнит остановки в Чистополе, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах. После прибытия в Сарапул предусмотрена ночная стоянка. На следующий день рейс продолжится по маршруту Сарапул – Пермь с остановками в Чайковском, Усть-Качке и Краснокамске. После прибытия в Пермь также будет ночная стоянка, после чего судно отправится в обратный рейс по тому же маршруту.

– Такой составной маршрут позволит пассажирам совершать поездки как между конечными пунктами, так и между промежуточными остановками, расширяя возможность скоростного речного сообщения и внутреннего туризма, – отметили в компании «Водолет».