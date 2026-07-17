Перекресток у ТЦ «Мега» в Нижнем Новгороде закроют с 20 июля. Фото: ГУАД

С 20 июля в Нижегородской области изменится схема движения на перекрёстке Кстово – Ольгино в районе торгового центра «Мега». Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог.

Фото: ГУАД

В связи с началом строительства кольцевого пересечения на автомобильной дороге «Восточный подъезд к г. Н. Новгород от а/д М-7 «Волга» существующий перекрёсток будет перекрыт. Проезд в направлении «Кстово – Ольгино» (к ТЦ «Мега») будет организован через светофор с поворотом налево. В обратном направлении – «Ольгино (ТЦ «Мега») – Кстово» – проезд будет осуществляться с поворотом направо.

На прямых направлениях схема остаётся прежней: «Нижний Новгород – Кстово» – по одной полосе, «Нижний Новгород – Ольгино (ТЦ «Мега»)» – по одной полосе, «Кстово – Нижний Новгород» – по двум полосам, «Ольгино (ТЦ «Мега») – Нижний Новгород» – по одной полосе.

Автомобилистам рекомендуется заранее ознакомиться с новой схемой, быть внимательными и строго следовать указаниям дорожных знаков.