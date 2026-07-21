От «Платона» до Wildberries: Власти Нижегородской области предложили меры поддержки предпринимателей

В регионе хотят снизить нагрузку на логистику и помочь предпринимателям, работающим с маркетплейсами. Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

Правительство Нижегородской области намерено обратиться в Правительство России с предложением ввести мораторий на взимание платы или хотя бы отказаться от индексации тарифов в системе «Платон». Кроме того, региональные власти планируют провести переговоры с Wildberries для защиты интересов нижегородских производителей, пострадавших из-за инцидентов на складах маркетплейса. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём телеграм-канале по итогам заседания оперативного штаба по обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона.

Очередное заседание оперштаба было посвящено ситуации в логистической отрасли и сфере малого бизнеса. По словам губернатора, сегодня предприятия работают в непростых условиях.

– В условиях повышения налоговой нагрузки, высоких ставок по кредитам, снижения спроса и роста издержек нашим компаниям нужна поддержка, – отметил глава региона.

Нижегородская область попросит смягчить условия для перевозчиков и МСП. Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

Для транспортных компаний регион подготовил сразу несколько инициатив. Помимо предложения о моратории на платежи или их индексацию в системе «Платон», власти поддержат идею предприятий о введении налоговых каникул и временном отказе от внеплановых проверок. Еще одно предложение касается выравнивания условий работы российских перевозчиков и иностранных компаний, которые занимаются каботажными перевозками внутри страны.

Отдельный блок решений касается малого и среднего бизнеса. Нижегородская область планирует перейти на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), что должно расширить возможности налоговых механизмов для предпринимателей. Кроме того, регион намерен инициировать пересмотр правил расчета НДС для продавцов на маркетплейсах. Сейчас в налоговую базу включается комиссия торговых площадок, которая в отдельных случаях достигает 50-70% стоимости товара. По мнению областных властей, такой порядок требует изменений.

Нижегородские власти предложат заморозить платежи в системе «Платон». Фото: Telegram-канал Глеба Никитина.

Еще одним направлением станет взаимодействие с Wildberries. Правительство региона рассчитывает обсудить с руководством маркетплейса меры поддержки нижегородских поставщиков, понесших убытки после пожаров на складах компании.

Глеб Никитин подчеркнул, что реализация этих инициатив должна помочь региональной экономике сохранить устойчивость. При этом власти рассчитывают и на ответные шаги со стороны бизнеса – легализацию заработных плат сотрудников и отказ от схем искусственного дробления компаний для ухода от налогов.