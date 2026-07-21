«Только ленивый не найдет»: Нижегородские леса усыпаны лисичками и черникой

Грибники выносят целые корзины лисичек и черники из нижегородских лесов. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области набирает обороты сезон тихой охоты. Любители собирать грибы и ягоды возвращаются из лесов с огромными корзинами лисичек и черники. Где собирать урожай в регионе, рассказываем в нашем материале.

Целые поляны лисичек

В этом году на радость нижегородским грибникам леса радуют богатым урожаем лисичек. В социальных сетях нижегородцы наперебой хвастаются уловом, публикуя фотографии ковров из грибов. «Только ленивый не найдёт» – такой фразой грибники описывают ситуацию с урожаем в лесах.

География распространения грибов весьма обширна. Лисичками наполнены леса под Дзержинском, в Борском, Вачском, Володарском, Семёновском, Дальнеконстантиновском, Чкаловском, Городецком и Воротынском округах. Практически в любой стороне от областного центра можно наткнуться на поляну, где грибы стоят так плотно, что ногу поставить некуда. Собирать лисички можно будет плоть до октября.

Однако среди многообразия рыжих шляпок начинают пробиваться и светло-коричневые. Это царские белые грибы на толстой ножке. Их пока собирают в Павловском, Вачском и Богородском районах. Основной сезон этих грибов начнется в августе.

Черника на каждом шагу

Параллельно с грибной волной в регионе набирает обороты и ягодный сезон. Сейчас в самом разгаре сбор черники, и здесь отличились Борский, Павловский и Городецкий районы.

Не сдаёт позиций и ароматная земляника: хотя её пик уже пройдет, в некоторых местах ягода еще осталась. Нижегородец Сергей в сообществе грибников поделился, что за сезон в Кстовском районе собрал целых 100 литров земляники. Земляничный сезон продлится примерно до конца июля, поэтому у желающих повторить успех ещё есть в запасе несколько дней.

Удивил своим урожаем Ковернинский район. Здесь собиратели находят бруснику и дикую малину.

Что собирать в нижегородских лесах в конце лета – начале осени

Сезон сбора ягод и грибов в лесах Нижегородской области продлится до октября. В августе грибники начнут охоту за подосиновиками, подберезовиками, маслятами и опятами. Из ягод на смену землянике придут брусника, голубика, костяника и черёмуха, а в сентябре – клюква.