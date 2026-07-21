Кота-наркокурьера задержали в Нижегородской области. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

В Нижегородкой области задержали пушистого наркокурьера. С помощью дворового кота преступники передавали вещества в исправительную колонию. Хвостатого поймали до осуществления доставки. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области.

Пушистый курьер должен был незаметно пробраться на территорию исправительной колонии №17 и доставить вещества осужденным. Но выполнить план ему не удалось. Усатого задержали сотрудники ИК-17.

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

Мурлыкающий наркокурьер был оснащен самодельным ошейником из ткани, внутри которого обнаружили свертки с неизвестными веществами. Одно был зеленого цвета, второе представляло собой порошок белого цвета.

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

Чтобы предварительно определить химический состав посылки, на место вызвали пушистого специалиста по поиску наркотических веществ – собаку по кличке «Фокси». Под руководством спецкинолога животное подтвердило, что в ошейнике находились наркотики.

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

Усатого курьера временно задержали. У него изъяли ошейник с веществами, провели осмотр и, убедивши, что с ним все в порядке, отпустили на волю.

Напомним, летом прошлого года в Нижегородской области осужденные уже пытались использовать кота для доставки наркотиков на территорию колонии. Но тогда пушистого наркокурьера также задержали.

Использовали преступники и другие хитрые способы передачи запрещенки. Так, наркотики прятали в головке чеснока, в упаковке с сухими завтраками, а также внутри карамельных конфет.

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