В Нижегородкой области задержали пушистого наркокурьера. С помощью дворового кота преступники передавали вещества в исправительную колонию. Хвостатого поймали до осуществления доставки. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области.
Пушистый курьер должен был незаметно пробраться на территорию исправительной колонии №17 и доставить вещества осужденным. Но выполнить план ему не удалось. Усатого задержали сотрудники ИК-17.
Мурлыкающий наркокурьер был оснащен самодельным ошейником из ткани, внутри которого обнаружили свертки с неизвестными веществами. Одно был зеленого цвета, второе представляло собой порошок белого цвета.
Чтобы предварительно определить химический состав посылки, на место вызвали пушистого специалиста по поиску наркотических веществ – собаку по кличке «Фокси». Под руководством спецкинолога животное подтвердило, что в ошейнике находились наркотики.
Усатого курьера временно задержали. У него изъяли ошейник с веществами, провели осмотр и, убедивши, что с ним все в порядке, отпустили на волю.
Напомним, летом прошлого года в Нижегородской области осужденные уже пытались использовать кота для доставки наркотиков на территорию колонии. Но тогда пушистого наркокурьера также задержали.
Использовали преступники и другие хитрые способы передачи запрещенки. Так, наркотики прятали в головке чеснока, в упаковке с сухими завтраками, а также внутри карамельных конфет.
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