«Бег в Нижнем Новгороде будет активно развиваться»: тренер сборной РФ по легкой атлетике Александр Абрамов рассказал о Беговом центре ВФЛА

Фото: пресс-служба ВФЛА.

В ближайшее время в городе появится и Беговой центр ВФЛА — один из 23 объектов, которые Всероссийская федерация легкой атлетики реализует совместно с АНО «Евразия». О беговом сообществе Нижнего рассказал амбассадор проекта ВФЛА, мастер спорта по легкой атлетике и тренер сборной России Александр Абрамов.

— На кого в первую очередь нацелен этот Центр?

— Беговой центр рассчитан на всех — от новичков до мастеров спорта международного класса. Главное — желание заниматься спортом.

— Одна из главных проблем бегунов в России — сезонность: осенью слякоть, зимой мороз, весной грязь. Беговой центр же будет работать круглый год. Как появление таких всесезонных площадок изменит культуру бега в городе?

— Сейчас в Нижнем Новгороде есть один манеж, который очень востребован у бегунов. Новый центр сможет значительно разгрузить его и взять часть тренировочной нагрузки на себя.

— А как сегодня развивается беговое сообщество города?

— В Нижнем Новгороде беговое сообщество начало активно развиваться сразу после пандемии. Сейчас у нас насчитывается уже более 20 беговых клубов. На мой взгляд, не хватает именно Бегового центра, который сможет объединить всех бегунов под одной крышей.

Фото: пресс-служба ВФЛА.

— Насколько важно, чтобы в городе появилось место, где можно не только тренироваться, но и общаться?

— Об открытии такого центра давно задумывались, и теперь мечта бегунов наконец станет реальностью. можно не только потренироваться, но и встретиться с единомышленниками.

— Александр, вы сами в спорте с детства. Что лично для вас значит бег и почему решили стать амбассадором проекта?

— Можно сказать, что бег сопровождает меня всю жизнь. Мои родители — заслуженные тренеры России по легкой атлетике, поэтому с самого детства я рос в беговом коллективе.

Амбассадором проекта Беговых центров ВФЛА хотел стать с первого дня, как появилась идея создания таких центров, потому что уверен, что в ближайшие десять лет бег в Нижнем Новгороде будет активно развиваться.

После окончания профессиональной карьеры в легкой атлетике именно утренние пробежки помогли мне остаться в спорте. Благодаря им я и сейчас неплохо выступаю на любительском уровне.

— Многие считают, что бег подходит только подготовленным спортсменам, для новичка это может быть травмоопасно. Что бы вы сказали тем, кто сомневается, что сможет начать?

— Самое важное — найти время и просто попробовать. Для начала достаточно пробежать один-два километра, чтобы организм постепенно адаптировался к нагрузкам. Затем можно понемногу увеличивать дистанцию.

В нашем городе много специалистов по легкой атлетике, к которым всегда можно обратиться за советом. А если с самого начала поставить правильную технику бега, риск получить травму будет минимальным.