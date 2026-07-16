Роспотребнадзор назвал районы Нижегородской области, где чаще нападают клещи

В Нижнем Новгороде лидером по нападению клещей стал Приокский район. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Специалисты Роспотребнадзора назвали районы Нижегородской области, где чаще всего регистрируются нападения клещей. Всего в медицинские организации по поводу присасывания этих насекомых обратились 5,5 тысячи человек, из них 1515 детей.

Наибольшее число укусов зафиксировано в Павловском муниципальном округе (326 случаев), Дзержинске (306), Борском округе (293) и Ветлужском округе (259). Среди районов Нижнего Новгорода лидируют Приокский (381), Советский (277) и Автозаводский (275). Чаще всего клещи нападают на придомовых территориях (35%) и садово-огородных участках (36%), реже – в лесу (18%) и парках (10%).

Зарегистрировано четыре случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом, в том числе у 12-летнего ребёнка. Инфицирование произошло в Городецком, Ветлужском и Чкаловском округах. Все заболевшие не обращались за экстренной профилактикой после укуса. Также выявлено 28 случаев иксодового клещевого боррелиоза. Лабораторно подтверждено, что 19,5% исследованных клещей являются переносчиками инфекций.

Для борьбы с клещами проводятся акарицидные обработки. В настоящее время выполнено 99,8% от плана. Прививками против клещевого энцефалита охвачены почти 16 тысяч человек, включая 2926 детей. Специалисты напоминают: эндемичными по клещевому энцефалиту остаются 15 административных территорий, включая Борский, Кстовский, Городецкий и другие районы, а также Дзержинск.