Зубров планируют разводить в Нижегородской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области всерьёз задумались о возвращении зубров в дикую природу региона. Эти животные когда-то водились на нижегородской земле — последние упоминания о них датируются 1816 годом. Сегодня вид занесён в Красную книгу, и его восстановление — одна из задач мирового сообщества. Чтобы понять, как это сделать, депутаты регионального Заксобрания отправились в Мордовский заповедник.

14 июля председатель комитета по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов вместе с директором заповедника Александром Ручиным обсудил опыт разведения зубров в соседнем регионе. Мордовия — один из примеров успешной интродукции. Первых животных сюда привезли в 2019 году, и за шесть лет популяция выросла более чем в четыре раза — сегодня здесь обитает уже свыше 40 особей.

В ходе визита эксперты поделились важными деталями. Зубры любят лиственные леса и нуждаются в просторе. Специалисты всё чаще отказываются от вольеров в пользу свободного выгула: за три-четыре года животные превращают огороженную территорию в пустошь. Сорок зубров в неделю съедают до 250 кг сена, больше 300 кг овса или ячменя ежедневно и 30–40 кг овощей и фруктов. А радиус активности одного животного достигает 22 километров — некоторые особи уходят и на сотню километров.

Владислав Атмахов отметил, что депутаты детально изучили дорожную карту соседних регионов по реализации этого проекта.

- Задача, поставленная председателем Законодательного Собрания Евгением Люлиным, — оценить возможности региона и предложить план действий для возвращения зубров на нижегородскую землю. Тот факт, что зубры из Мордовии нередко переходят границу и заходят в наши леса, говорит о том, что проект не только возможен, но и экологически перспективен. По словам парламентария, у региона есть все шансы стать ещё одним центром сохранения этого уникального вида, тем более что уже наработан проверенный опыт соседей, - сказал Атмахов.

Однако в Мордовии зубров расселяли на территории заповедника федерального значения, а в Нижегородской области такой готовой площадки пока нет. Поэтому для интродукции потребуется либо создавать особо охраняемую природную территорию регионального уровня, либо искать охотничье хозяйство, готовое взять на себя заботу о краснокнижных животных. Такой подход уже работает в Калужской области: в охотхозяйстве «Петровское» в 2007 году выпустили девять зубров, а сегодня их уже больше пятидесяти.

Работа по возвращению зубров в регион продолжится. Депутаты намерены вместе с правительством области прорабатывать все варианты — от выбора территории до финансовой модели — чтобы создать условия для появления лесного великана на нижегородской земле.