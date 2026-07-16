Более 30 тысяч первоклассников пойдут в школы Нижегородской области в 2026 году. Фото: Алена МАРТЫНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижегородской области завершилась основная волна приёма заявлений в первые классы. В новом учебном году школы Нижегородской области примут свыше 30 тысяч детей. Процесс записи, как отмечают в областном министерстве образования, прошёл без сбоев, а родители активно пользовались цифровыми сервисами.

Почти 17,1 тысячи семей подали документы через портал «Госуслуги» — это на тысячу больше, чем в прошлом году. Остальные предпочли личный визит в школы. По словам министра образования Михаила Пучкова, электронная запись удобна для родителей: позволяет подать заявление из дома и в любой момент проверить его статус. Для ведомства же такой формат даёт возможность видеть актуальную картину по районам в режиме реального времени.

У тех, кто хочет отдать ребёнка в школу не по месту регистрации, ещё есть время — заявки принимают до 5 сентября. Правда, зачислят только при наличии свободных мест.

Если остались вопросы, можно обратиться к сотрудникам школ или позвонить в министерство по телефону 8 (831) 437-07-92. Линия работает по средам и пятницам с 15:00 до 17:00.

Комфортные условия приёма в первый класс — одна из задач национального проекта «Молодёжь и дети», который реализуется с 2025 года по поручению президента. В него входят девять федеральных программ — от поддержки педагогов до создания современных кампусов и развития системы «Профессионалитет».