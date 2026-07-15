С видом на Волгу или в двух шагах от вокзала: Сколько стоит снять жилье туристу в Нижнем Новгороде

Квартира в центре Нижнего Новгороде обойдется туристу в 10 тысяч рублей за сутки. Фото: АНО «Центр 800».

Нижегородская область уже давно стала местом, которое привлекает большое количество туристов. В 2025 году регион посетили пять миллионов путешественников, большую часть из них принял Нижний Новгород. Сейчас туристический сезон в самом разгаре, и наиболее удобным местом для размещения гостей остаются квартиры с посуточной арендой. Корреспондент «КП-Нижний Новгород» проанализировал цены на съемные квартиры в разных районах города и выяснил, сколько стоит паре путешественников снять жилье и на что обратить внимание при выборе.

Нижегородский район – центр шумного мегаполиса

Здесь расположены главные достопримечательности, и именно здесь сконцентрирована основная масса объявлений. Самым удачным расположением по праву считается площадь Горького и прилегающие кварталы. В шаговой доступности находятся пешеходная Большая Покровская, Кремль, Чкаловская лестница и Верхневолжская набережная. Цены при этом совершенно разные: встречаются варианты как за несколько десятков тысяч, так и не дороже пяти тысяч. Однако в среднем цена за сутки составляет от 10 до 15 тысяч рублей. При этом квартиру можно снять даже на главной пешеходной улице, но неизвестно, получится ли ночью расслабиться и поспать из-за ночного шума.

Квартиру можно снять даже на главной туристической улице Нижнего Новгорода. Фото: АНО «Центр 800».

Более спокойная обстановка как в плане шума, так и в плане цены ждет туристов на соседних с центром улицах. Например, на улице Родионова. Она также остается недалеко от центра, однако цены на жилье чуть ниже – около 7 тысяч рублей.

Главный плюс Нижегородского района – мобильность: от площади Минина и Пожарского можно пешком добраться куда угодно. Минус – постоянное движение машин, ресторанный шум и много народа.

Советский район: баланс цены и тишины

Это, можно сказать, вторая линия от центра. До Большой Покровской и Кремля также можно добраться пешком, однако на прогулку уйдет чуть больше времени. Район предлагает приятный компромисс. Квартиры в локациях у проспекта Гагарина и на улице Тимирязева по ценам практически не уступают центру – 8–13 тысяч рублей за сутки. А вот если сместиться чуть глубже, к Советской площади, цены становятся ощутимо демократичнее – стартуют от 5 тысяч рублей.

Этот район сочетает в себе сразу несколько плюсов. Во-первых, транспортная доступность: добраться до центра не составит труда. Во-вторых, здесь расположены места, которые сами по себе притягивают туристов, как магнит. В пешей доступности – парки «Швейцария» и «Щёлковский хутор». А на проспекте Гагарина находится аквапарк «Океанис», который для многих является обязательным пунктом визита.

В Советском районе цены более демократичные, при этом легко добраться до центра. Фото: Екатерина МАРКЕЛОВА.

Приокский район: роскошь на выезде из города

Здесь рынок посуточной аренды ощутимо скромнее. Основной ценовой диапазон – 5–10 тысяч рублей. Отдельные лоты могут стоить значительно дороже, но там цену диктует уже исключительно роскошный ремонт и дизайнерская обстановка, а не локация. Район находится на некотором удалении от главных достопримечательностей, и дорога до центра потребует заметно больше времени. Поэтому выбирая между Советским и Приокским районами – предпочтение лучше отдать первому, география окажется значительно удобнее.

Канавинский район: видовые квартиры и Московский вокзал

Заречная часть города предлагает самый пёстрый разброс цен и впечатлений. Если хочется проснуться с видом на воду, то можно обратить внимание на микрорайон Мещерское озеро, а именно ЖК «Седьмое небо». Такой вариант обойдется в 10–12 тысяч рублей в сутки. При этом буквально в соседних домах старой Мещеры можно найти варианты за 6 тысяч рублей, но виды из окна уже будут чуть скромнее.

В Нижнем Новгороде можно найти жилье вблизи Московского вокзала. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Массовый сегмент представлен в микрорайоне Бурнаковском, где цены колеблются от 5 до 8, а то и 10 тысяч рублей. Однако здесь стоит быть внимательным: общественного транспорта поблизости не очень много. Иногда разумнее переплатить пару тысяч и остаться на Мещере, где под боком есть станция метро.

Туристам, прибывающим в Нижний Новгород поездом, стоит обратить внимание на дома вблизи Московского вокзала. Это один из самых прагматичных вариантов, когда до квартиры можно добраться пешком прямо с перрона. Рядом метро, обновлённый парк имени 1 Мая, а в пешей доступности находится Стрелка с панорамным видом на историческую часть города. Цены здесь чуть демократичнее центра – в среднем 8–10 тысяч рублей, но можно найти предложения и дешевле.

Автозаводский и Ленинский районы: бюджетный комфорт у метро

Оба района – это тоже заречная часть города, и их главный козырь – цена. Здесь можно найти весьма достойные квартиры в пределах 3–5 тысяч рублей в сутки. Принципиальный момент: выбирайте варианты в пешей доступности от метро. В этом случае вы окажетесь в центре за 15 минут, при этом не переплачивая за расположение. Попадаются варианты и за 10 тысяч рублей, но это, как правило, новостройки со свежим ремонтом. Если в путешествии ожидается большое количество прогулок, а квартира нужна лишь для ночевки, эти районы подойдут идеально.

Сормовский и Московский районы: посмотреть зоопарк и восхититься сталинками

В этих районах действует то же правило: чтобы сохранить мобильность в путешествии, лучше выбирать квартиру рядом с метро. Цены пёстрые, в среднем 3–5 тысяч рублей, изредка встречаются варианты за 10–15 тысяч. Основная масса доступных квартир сконцентрирована в центре Сормовского района. Это место с характером: здесь сохранилось много зданий сталинской эпохи, а сам исторический центр Сормова очень фотогеничен. Для прогулок – Сормовский парк и зоопарк «Лимпопо», где можно провести целый день, знакомясь с разными животными. Главный плюс жилья здесь – цена. А к достопримечательностям и центру города можно легко добраться на автобусе или метро.

В Нижнем Новгороде можно найти квартиру на любое бюджет. Фото: Кристина БЕРБАСОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде можно найти варианты на любой вкус и кошелек. Тем, кому важен ритм, движение и близость главных достопримечательностей, стоит выбрать Нижегородский район. Для более спокойного отдыха, но с сохранением близости к центру, можно рассмотреть Советский район. В случае, если хочется жить близко к вокзалу, лучше отдать предпочтение Канавинскому району. Ленинский, Автозаводский, Московский и Сормовский подойдут тем, кто хочет подыскать недорогой вариант. Поселившись недалеко от метро, можно сохранить мобильность, но при этом сэкономить бюджет.