СК проводит проверку после гибели девушки и ребенка на реке во Фролищах. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

В минувши выходные в Нижегородской области произошло сразу шесть происшествий на воде. Однако один инцидент, случившийся в Володарском районе, потряс общественность больше всего. На реке Лух утонула 23-летняя девушка и ее 13-летний племянник. Мальчик, увидев, что тетя начала тонуть, бросился на помощь, но не смог справиться со стихией – оба погибли. Кем были погибшие и что произошло в тот день, выяснил корреспондент «КП-Нижний Новгород».

Девушка начала тонуть, а мальчик рванул за ней

Погибшую девушку звали Карина. На реке Лух она отдыхала в компании, где был ее племянник и трехлетний сын. По информации ГУ МЧС по Нижегородской области, Карина отправилась купаться и неожиданно начала уходить под воду. Увидев это, её 13-летний племянник, не раздумывая, бросился на помощь. Однако выбраться на берег ни ему, ни тёте не удалось. Тела обоих позже извлекли из воды спасатели.

Как рассказала «КП-Нижний Новгород» Анна, знакомая погибшей, река Лух является популярным местом для отдыха. Сюда приезжают с палатками, спускаются на байдарках, купаются семьями. В сети пользователи сообщают, что в реке большое количество мест с перепадом глубины.

– Там, конечно, полно мест, когда на середине реки байдарка на брюхо садиться, и тут же раз на метр глубже, а то и все два, – написал один из пользователей.

Предположительно, именно в такой участок могла попасть погибшая Карина. Однако точную причину будут устанавливать специалисты.

Погибшие отдыхали на озере Лух в Володарском районе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Они запомнятся родным добрыми и отзывчивыми

Погибшей Карине было всего 23 года, она работала в магазине. Несколько лет назад она вышла замуж, а потом родила сына, которому вот-вот исполнится три года. Малыш в день трагедии был на пляже вместе с мамой. Девушку запомнят как доброго и отзывчивого человека.

– Сама Карина была жизнерадостной, доброй, отзывчивой, активной. Муж очень любил её и боготворил, – рассказала Анна «Комсомолке».

Племянник Карины также был очень отзывчивым мальчиком. По словам Анны, он часто помогал своей маме на работе. Как сообщается в социальных сетях, подросток учился в школе, занимался вокалом и участвовал в песенных конкурсах.

У погибшей девушки остались муж и маленький ребенок. Фото: с личной страницы в соцсети..

Причины трагедии выясняют следователи

На инцидент в Володарском районе сразу же обратил внимание Следственный комитет Нижегородской области. Ведомство организовало доследственную проверку, а на место трагедии выезжал сотрудник. При осмотре тел погибших специалист не обнаружил видимых телесных повреждений, связанных с криминалом. Причина смерти будет установлена с помощью судебно-медицинской экспертизы.

Следственный комитет проводит проверку. Фото: СУ СКР по Нижегородской области.

По итогам проверки Следственный комитет примет процессуальное решение. Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств трагедии.