Нижегородская область вошла в число лидеров по списанию бюджетных долгов

Размер поддержки связан с вложениями региона в развитие инфраструктуры. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Нижегородская область вошла в число российских регионов, которым в 2026 году списали самые крупные суммы задолженности по бюджетным кредитам. Правительство России сократило долг региона на 21,6 млрд рублей, что составляет 17% его обязательств перед федеральным бюджетом, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя направления муниципальных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства Илью Цыпкина.

Всего с начала года федеральное правительство списало регионам страны 276,8 млрд рублей бюджетных кредитов. Под действие программы попали 67 субъектов РФ, а общий объем списания составил около 12% их задолженности по бюджетным займам.

Если говорить об абсолютных значениях, Нижегородская область вошла в число регионов, получивших наибольшую поддержку. По этому показателю впереди только Московская область, Краснодарский край и Татарстан. В относительном выражении лидерами стали Республика Алтай, Курганская область, Хабаровский край, Кемеровская и Тамбовская области.

По словам Ильи Цыпкина, размер списания напрямую зависит от того, сколько средств регион направляет на развитие инфраструктуры и реализацию важных социальных проектов.

– Условия списания указанных бюджетных кредитов сами по себе стимулируют власти на местах финансировать развитие инфраструктуры и экономики региона, что должно отразиться в долгосрочных положительных экономических эффектах, – отметил руководитель направления муниципальных рейтингов АКРА.

Эксперт пояснил, что объем списанных кредитов соответствует расходам субъектов на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, переселение жителей из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и другие проекты, направленные на развитие территорий и повышение качества жизни.