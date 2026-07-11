«Когда я рожаю, у меня открывается суперсила»: Анна Хилькевич поделилась секретами материнства на VK Fest в Нижнем Новгороде

Анна Хилькевич рассказала нижегородцам, что её дети живут по графику. Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Впервые в Нижнем Новгороде проходит VK Fest (0+). На одной площадке он собрал не только музыкантов и блогеров, но также и актёров, которые поделились с нижегородцами секретами воспитания. О своем материнстве рассказала и Анна Хилькевич, сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород».

Даст Бог зайку, даст и лужайку

Актриса Анна Хилькевич и её муж Артур Мартиросян воспитывают троих дочерей. Анна уверена, что материнство - это не только сложности, но и большие возможности для развития.

- Возможно, многие со мной не согласятся, но мой опыт показал, что «даст Бог зайку, даст и лужайку». Это правда так. После рождения детей открываются какие-то невидимые порталы, появляются новые ресурсы. Бог дает большие возможности, - сказала Анна Хилькевич. - Конечно, это сложный период, нужно перестроиться, ведь весь привычный уклад рушится. Но на своем опыте могу сказать - все придет.

По графику живут даже дети

Воспитание ребенка забирает много сил и времени, и, конечно, может сказаться на профессиональной деятельности. Но звезды каким-то удивительным образом умудряются все успевать, хотя их график расписан по часам даже до появления ребенка.

Анна Хилькевич уверена, что справляется благодаря четкому тайм-менеджменту. По графику живёт не только актриса, но и её дочери.

- У меня трое детей, очень много работы и во многом помогает мне планирование. Весь дом увешан ежедневниками, планерами и так далее. Дети тоже живут по графику - только так я успеваю что-то сделать. И досуг составить, и заняться их образованием, и в целом как-то полезно провести свободное время. Причем каждый ребенок получает свое личное качественное время общения.

Без помощников не обойтись

Но спасает не только тайм-менеджмент, а ещё и помощь со стороны. И это не только бабушки и дедушки. Актриса уверена, что прибегать к помощи нянь и домработников нужно, но с умом.

- Безусловно, не надо перекладывать на них всю ответственность, потому что это все же наши дети. К тому же семьи, в которых очень много персонала, помощников, работниц, детям тяжело. Они привыкают к тому, что за них все делают.

В своей семье Анна с таким борется. Она специально просит няню и домработницу не убирать комнаты детей, ведь дочки должны делать это самостоятельно. Если же те недовольны, она безапелляционно аргументирует, что это её помощники, а не помощники детей.

Самая лучшая мама - это ленивая, но любящая мама, считает актриса. А ребенок, неважно, мальчик или девочка, должен быть самостоятельным. Это прививает детям уверенность в себе и сильно мотивирует.