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Общество11 июля 2026 17:31

«Когда я рожаю, у меня открывается суперсила»: Анна Хилькевич поделилась секретами материнства на VK Fest в Нижнем Новгороде

Анна Хилькевич рассказала нижегородцам, что её дети живут по графику
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Анна Хилькевич рассказала нижегородцам, что её дети живут по графику.

Анна Хилькевич рассказала нижегородцам, что её дети живут по графику.

Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Впервые в Нижнем Новгороде проходит VK Fest (0+). На одной площадке он собрал не только музыкантов и блогеров, но также и актёров, которые поделились с нижегородцами секретами воспитания. О своем материнстве рассказала и Анна Хилькевич, сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород».

Даст Бог зайку, даст и лужайку

Актриса Анна Хилькевич и её муж Артур Мартиросян воспитывают троих дочерей. Анна уверена, что материнство - это не только сложности, но и большие возможности для развития.

- Возможно, многие со мной не согласятся, но мой опыт показал, что «даст Бог зайку, даст и лужайку». Это правда так. После рождения детей открываются какие-то невидимые порталы, появляются новые ресурсы. Бог дает большие возможности, - сказала Анна Хилькевич. - Конечно, это сложный период, нужно перестроиться, ведь весь привычный уклад рушится. Но на своем опыте могу сказать - все придет.

По графику живут даже дети

Воспитание ребенка забирает много сил и времени, и, конечно, может сказаться на профессиональной деятельности. Но звезды каким-то удивительным образом умудряются все успевать, хотя их график расписан по часам даже до появления ребенка.

Анна Хилькевич уверена, что справляется благодаря четкому тайм-менеджменту. По графику живёт не только актриса, но и её дочери.

- У меня трое детей, очень много работы и во многом помогает мне планирование. Весь дом увешан ежедневниками, планерами и так далее. Дети тоже живут по графику - только так я успеваю что-то сделать. И досуг составить, и заняться их образованием, и в целом как-то полезно провести свободное время. Причем каждый ребенок получает свое личное качественное время общения.

Без помощников не обойтись

Но спасает не только тайм-менеджмент, а ещё и помощь со стороны. И это не только бабушки и дедушки. Актриса уверена, что прибегать к помощи нянь и домработников нужно, но с умом.

- Безусловно, не надо перекладывать на них всю ответственность, потому что это все же наши дети. К тому же семьи, в которых очень много персонала, помощников, работниц, детям тяжело. Они привыкают к тому, что за них все делают.

В своей семье Анна с таким борется. Она специально просит няню и домработницу не убирать комнаты детей, ведь дочки должны делать это самостоятельно. Если же те недовольны, она безапелляционно аргументирует, что это её помощники, а не помощники детей.

Самая лучшая мама - это ленивая, но любящая мама, считает актриса. А ребенок, неважно, мальчик или девочка, должен быть самостоятельным. Это прививает детям уверенность в себе и сильно мотивирует.