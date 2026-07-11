«Это первый город, который меня так зацепил»: Блогер Вадим Спириденков восхитился красотой Нижнего Новгорода

Блогер Вадим Спириденков заявил, что готов переехать в Нижний Новгород. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Популярный видеоблогер Вадим Спириденков признался, что мог бы переехать в Нижний Новгород - настолько его покорил город. Сюда инфлюэнсер приехал на фестиваль VK Fest (0+), который проходит на Стрелке 11 июля.

По словам Вадима, он вместе с командой приехал в столицу Приволжья на поезде ночью и сразу отправился знакомиться с основными достопримечательностями. Гости посетили кремль, Чкаловскую лестницу и посмотрели на город с волжских откосов.

- Я был восхищен красотой этих мест. Архитектура здесь немного напоминает Питер, но все же она особенная. Нижний Новгород - первый город, который меня так зацепил. Если бы я переезжал - я бы выбрал его, - сказал Вадим Спириденков.

Вадим Спириденков начал снимать свои видео в 2015 году. Сейчас его суммарная аудитория на разных платформах превышает 20 миллионов подписчиков. Пользователи знают его по ролям легкомысленной Маринки, сельского фельдшера и многих других персонажей.