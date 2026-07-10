Экс-депутата Шумилкова задержали по подозрению в коммерческом подкупе. Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области

В деле обвиняемого в коррупции нижегородского экс-депутата Николая Шумилкова появляется все больше новых деталей, отчего оно становится все более запутанным. Его повязали весной во время передачи крупной суммы денег директору домоуправляющей компании и завели на него уголовное дело о коммерческом подкупе. Однако защита утверждает, что мера пресечения избрана незаконно, а родные уверены – пока Шумилков находится в СИЗО, его бизнес разворовывают. Другая сторона считает бывшего чиновника вором, который получил по заслугам. Сам же обвиняемый продолжает настаивать на своей невиновности. В этой истории разбирался корреспондент «КП-Нижний Новгород».

От депутата до скамьи подсудимых

64-летний Николай Шумилков – бывший депутат Законодательного собрания Нижегородской области и известный в городе бизнесмен. Особенно хорошо его знают жители Сормовского района, в котором он был директором одной из домоуправляющих компаний.

Задержали Николая Шумилкова 15 апреля во время передачи 1,1 млн рублей своему приятелю Николаю М. По версии следствия, деньги были переданы не просто в качестве финансовой помощи товарищу. Николай М. на тот момент являлся директором другой управляющей компании города, и Шумилков пытался договориться с ним о содействии в смещении с поста генерального директора, их общего знакомого Виктора Т., и назначении другого директора.

– Фигуранту требовалось содействие знакомого в прекращении полномочий генерального директора компании и избрании руководителем третьего лица путем голосования за соответствующие решения на предстоящих собраниях, – сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

В отношении Шумилкова было заведено уголовное дело за попытку коммерческого подкупа в особо крупном размере, а сам он отправлен в СИЗО.

Задержание было спланировано?

Родные Шумилкова считают, что его могли подставить.

– Раскол между тремя друзьями-директорами Управляющих компаний Сормовского района произошел давно. Внутри компании буквально началась война, – рассказывает дочь Николая Шумилкова Наталия.

По ее словам, отец дружил с Николаем М. 25 лет, и тот якобы попросил у него взаймы 1,1 млн рублей. В день задержания Шумилков с деньгами и двумя экземплярами расписки на получение займа отправился на встречу. Но нагрянувшие силовики не дали завершить процедуру.

– По версии следствия, обвиняемый лично попытался передать денежные средства в качестве подкупа в сумме более 1 млн рублей другому участнику за совершение действий, направленных на прекращение полномочий генерального директора организации и избрание другого директора путем голосования, – сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

На кадрах МВД видно, что в машине М. лежит большая сумма наличных, а сам он в руках держит лист бумаги – ту самую расписку. Второй экземпляр был в руках у Шумилкова.

Экс-депутата Николая Шумилкова арестовали за попытку подкупа в Нижнем Новгороде

– Все это больше похоже на провокацию, – считает адвокат Николая Шумилкова Алексей Крюков. – Если бы сумма была равна миллиону, то не было бы такой статьи и ареста.

Адвокат говорит, что на избрание меры пресечения также могла повлиять долговая расписка, но следствие сочло, что к избранию меры пресечения она не имеет отношения.

Чужой среди своих

История о деле Шумилкова стала активно распространяться и в социальных сетях, где нижегородцы высказывали самые разные мнения. Кто-то оставался на стороне бывшего депутата и всячески его поддерживал.

– Знаю лично Шумилкова. Во-первых, живу в Сормове, а во-вторых, арендовала у их семьи коммерческое помещение. Он добросовестный человек и бизнесмен, – рассказала в социальных сетях жительница Нижнего Новгорода Екатерина.

Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области

Но есть те, кто припоминает бизнесмену былые грехи.

– Сейчас он сталкивается с несправедливой системой, которую поддерживал многие годы, – считает другой пользователь соцсети. – Лично я столкнулась с резким и неоправданным подъемом суммы в квитанции на оплату услуг ЖКХ, а также с отсутствием капитального ремонта в домах, невывозом мусора, засорами в мусоропроводах, задержками по отоплению и ужасным состоянием детских площадок.

Так или иначе, следствие продолжается. 9 июля прошло очередное судебное заседание, на котором обвиняемому продлили меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 августа.

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