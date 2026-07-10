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Происшествия10 июля 2026 11:08

Пострадали 25 человек: «Газель» с нижегородскими номерами подрезала автобус в Москвефото

25 человек пострадали в ДТП с «Газелью» из Нижегородской области и автобусом
Екатерина МАРКЕЛОВА
Водитель «Газели» с нижегородскими номерами подрезал автобус.

Водитель «Газели» с нижегородскими номерами подрезал автобус.

Фото: прокуратура Москвы.

Серьезное ДТП произошло в Москве. Водитель «Газели» с нижегородскими номерами подрезал автобус, что привело к столкновению. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

По данным ведомства, авария случилась на улице Нижегородской. Водитель «Газели» небезопасно перестроился в полосу, выделенную для общественного транспорта, и подрезал автобус, который в этот момент отъезжал от остановки. Водитель автобуса попытался уйти от столкновения, выехал на газон и влетел в рекламный щит.

Автобус выехал на газон и врезался в столб.

Автобус выехал на газон и врезался в столб.

Фото: прокуратура Москвы.

По информации ТАСС, в результате аварии пострадали 25 человек. Им оказали необходимую помощь, некоторых госпитализировали. Водитель автобуса оказался зажат в кабине, для его извлечения потребовалось применить болгарку и спецтехнику. Кроме того, серьезные механические повреждения получил сам автобус. У него полностью разбит бампер, лобовое стекло, а также передняя дверь.

"Газель" зарегистрирована в Нижегородской области.

"Газель" зарегистрирована в Нижегородской области.

Фото: прокуратура Москвы.

Позже выяснилось, что «Газель» зарегистрирована в Нижегородской области и принадлежит мясокомбинату. Ранее грузовик уже попадал в ДТП три раза, а сам водитель допускал превышение скорости. Остальные обстоятельства аварии выясняют специалисты. Прокуратура Москвы контролирует процесс.