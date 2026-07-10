Церемония закрытия фестиваля «Горький fest» прошла в Нижнем Новгороде Фото: Анастасия СТЕПАНЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейный фестиваль нового российского кино «Горький fest» (18+) завершился в Нижнем Новгороде. Торжественная церемония закрытия прошла в театре драмы 9 июля. Она была щедра не только на эмоции, но и на новые открытия, которыми стали молодые и талантливые режиссеры, музыканты и актеры. Для последних в рамках конкурса даже ввели новую номинацию. Об этом сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород», побывавший на церемонии.

По традиции началась церемония закрытия фестиваля с красной дорожки. На нее вышли президент фестиваля Михаил Пореченков, генеральный продюсер Оксана Михеева, режиссеры и сценаристы фильмов-участников, а также актеры Дарья Мельникова, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Ника Здорик, Алина Алексеева и другие. Они не только позировали для фотографов, но и успели пообщаться с нижегородцами, дать автографы и сделать бессчетное число фото с фанатами.

Актеры успели сфотографироваться с фанатами Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Торжественная церемония закрытия X Фестиваля нового российского кино «Горький fest» прошла в Нижегородском театре драмы. На сцене объявили победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучшая драматургия», «Приз зрительских симпатий» и других.

Актриса Ника Здорик раздает автографы нижегородским фанатам. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Открытием этого года стала новая номинация фестиваля – «За лучшую актерскую работу», которая символично будет носить имя советского и российского актера театра и кино, уроженца Нижнего Новгорода, Евгения Евстигнеева. Первопроходцами в этой номинации стали сразу два актера фильма «Что ты здесь видишь» Александр Гридин и Мария Лукьянова.

Лучшим фильмом этого года жюри признали документальную картину нижегородских авторов Александры Андроновой и Антона Белоусова «Тихие смыслы». В фильме артисты нижегородского ТЮЗа в поисках достоверности оказываются за кулисами слепоты и глухоты. Картина также была отмечена специальным призом от партнера фестиваля – сертификатом в один миллион рублей.

Лучшим фильмом этого года признали документальную картину «Тихие смыслы». Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

– Все эти годы мы выстраивали диалог между зрителями и авторами, и это является основой всего нашего большого дела – масштабного кинофестиваля. И именно здесь создаются новые проекты, встречаются кинематографисты. Все это случается благодаря вам – нашим участникам, жюри, гостям, друзьям и партнерам. Спасибо, что помогаете нам растить этот фестиваль, – сказала в завершение церемонии генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева.

Последним аккордом фестиваля стал показ фильма-победителя.

КОНКРЕТНО:

Победители X Фестиваля нового российского кино «Горький fest»

- Лучший фильм - «Тихие смыслы», Александра Андронова и Антон Белоусов.

- Лучшая режиссура - Алексей Федорченко, «Мифы о Гефесте, боге и стройотряде».

- Лучшая актёрская работа, приз имени Евгения Евстигнеева - Александр Гридин и Мария Лукьянова, «Что ты здесь видишь?».

- Лучшая драматургия - Виталий Суслин, «Снежинка и снеговик».

- Лучшее изобразительное решение - Анна Далингер и Станислав Тихонравов, «Братья».

- Лучшее музыкальное решение - Наталья Гришанина, «Ось».

- Специальное упоминание жюри «За смелость петь пловцам» - «Лето будет общим», Даниил Меркулов.

- Приз зрительских симпатий «Мы сходимся в одном» - «Мон», Софья Чигирова.

- Специальный приз компании Wildberries - «Тихие смыслы», Александра Андронова и Антон Белоусов.