Нижегородская область присоединилась к Всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородская область присоединилась к Всероссийской социальной кампании «Продвижение безопасности». 9 июля в Нижегородском областном информационном центре состоялась пресс-конференция, которая дала старт акции. В этом году в центре внимания – перекрестки и правила безопасности на них. Спикеры обсудили вопросы, связанные со статистикой ДТП на таких участках дороги, меры по снижению числа аварий, способы формирования культуры безопасного поведения на дорогах и другие важные вопросы, касающиеся дорожного движения.

Каждое третье ДТП происходит на перекрестке

Пресс-конференция, посвященная старту кампании "Продвижение безопасности", прошла в Нижнем Новгороде.

За шесть месяцев 2026 года в регионе зарегистрировано 1 815 ДТП – на 7,4% меньше, чем годом ранее. Число погибших снизилось на 7,4% (до 103 человек), раненых – почти на 10% (2 288 человек).

– Подавляющее большинство автоаварий по-прежнему связаны с несоблюдением водителями правил дорожного движения, – отметил врио начальника управления Госавтоинспекции Сергей Коробко.

Несмотря на позитивную динамику, каждая третья авария происходит на перекрёстках: 557 случаев, в которых погибли 23 человека и 746 получили травмы.

– Перекрёсток – то место, где встречаются вообще все возможные участники дорожного движения: пассажиры, водители, пешеходы. Около трети всех ДТП – это именно перекрёстки, – подчеркнул эксперт социальной кампании «Продвижение безопасности» Александр Корецкий.

Дорожная разметка – важный элемент безопасного движения

Для обеспечения безопасного движения на дорогах Нижегородской области нанесут около семи тысяч километров горизонтальной разметки, из которых почти 1,7 тысячи километров – термопластиком. На опорной сети появится структурная разметка: при наезде на неё автомобиль вибрирует, предупреждая водителя о выезде на разделительную полосу.

– Наибольшая тяжесть последствий ДТП – это выезд на полосу встречного движения. Именно поэтому в этом году особое внимание мы уделили разделению транспортных потоков и планируем установить порядка 11 км осевого барьерного ограждения, – подчеркнул начальник отдела эксплуатации Кирилл Шевяков.

Там, где барьер невозможен, смонтируют сигнальные столбики. Обустроят 111 пешеходных переходов, 86 из них получат проекционную подсветку, дублирующую «зебру» в темноте. Установят 5 новых светофоров и запроектируют ещё 8, построят 90 км линий освещения и разместят порядка 7 000 дорожных знаков.

– Каждое смертельное ДТП детально разбирается, после чего для опасных мест предлагаются конкретные инженерные решения, – добавил Кирилл Шевяков.

Скорая помощь на дороге

Главный внештатный хирург регионального Минздрава Николай Разумовский рассказал, что в Нижегородской области выстроена трехуровневая система травматологических центров, которые перекрывают 100% дорог.

– Если в течение часа пациент, пострадавший в ДТП, доставлен в специализированный стационар, ему начато оказание медицинской помощи – результаты будут гораздо лучше, нежели если эта помощь будет оказана позже, – сказал медик.

С февраля 2026 года все бригады скорой помощи объединены под управлением единой диспетчерской службы. Диспетчер видит на мониторе каждую машину благодаря ГЛОНАСС и направляет на вызов ближайшую. Среднее время доезда составляет 20 минут. Летальность в травмцентрах региона удерживается на уровне менее 5%, что ниже среднероссийских 5–7%.

Кроме того, происходит постоянное обновление автопарка машин «Скорой помощи». В 2025 году закуплено 33 автомобиля, сейчас в строю 421 машина, из которых 285 не старше пяти лет.

Однако, по словам Николая Разумовского, несмотря на улучшение медицины, необходимо предотвращать сами аварии.

– Тем, кто очень торопится и любит переезжать перекрестки на оранжевый свет, хочу сказать: сэкономишь минуту, потеряешь здоровье, а при неблагоприятном исходе – даже жизнь, – добавил он.

Профилактика на страже безопасности

Огромную роль в снижении количества ДТП, в том числе на перекрестках, играет просветительская работа как с детьми, так и со взрослыми. Как рассказала заместитель министра образования Елена Перенкова, в школах и лагерях круглый год идут занятия: онлайн-тестирования, мобильные лаборатории с тренажёрами, единые дни профилактики перед каникулами. Разговоры ведутся с родителями: вместо сухой статистики на собраниях им демонстрируют реальные кадры с мест ДТП.

Продолжатся акции «Дом – школа – дом», где родители показывают детям безопасные маршруты от места учебы до двери квартир. Также проводятся семейные конкурсы, а 530 отрядов юных инспекторов (почти 9,5 тысяч школьников) будут обучать сверстников по принципу «равный – равному».

Также, по словам эксперта кампании Александра Корецкого, младшим школьникам покажут спектакли, для студентов проведут семинары на тему ПДД. Профилактическая работа будет вестись на занятиях в автошколах с кандидатами в водители. На массовых мероприятиях появятся консультанты в брендированной одежде и маскот в образе регулировщика с полезными подарками – светоотражающими брелоками и значками «Начинающий водитель». Общий охват превысит 500 тысяч человек.

Организаторы рассчитывают, что комплексный подход позволит сформировать у участников движения привычку к осторожности на дорогах, а как следствие – на снижение числа ДТП и смертности в них.