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Звезды10 июля 2026 7:00

Нижегородская гимнастка Арина Аверина примет участие в шоу «Погоня»

Формат шоу представляет собой городской «забег» на выживание, в котором 15 знаменитостей противостоят команде ловцов
Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижегородская гимнастка Арина Аверина примет участие во втором сезоне шоу «Погоня».

Нижегородская гимнастка Арина Аверина примет участие во втором сезоне шоу «Погоня».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Заслуженный мастер спорта России, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина вошла в состав участников второго сезона реалити-шоу «Погоня» (16+). Съёмки проекта стартовали на площадках Москвы и Подмосковья, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

Формат шоу представляет собой городской «забег» на выживание, в котором 15 знаменитостей противостоят команде ловцов. Задача участников — продержаться до финала, не попасть в руки преследователей и пройти серию испытаний на скорость, выносливость и сообразительность. Помимо физических нагрузок, игрокам предстоит выстраивать стратегию, заключать временные союзы и принимать непростые решения — например, кого поддержать, а кем пожертвовать ради общего успеха.

Вместе с нижегородской спортсменкой в новом сезоне появятся рэпер L’One, хоккеист Илья Ковальчук, гимнаст Никита Нагорный, экстрасенс Олег Шепс, актёры Никита Джигурда, Антон Богданов, Леон Кемстач, Михаил Башкатов, а также другие известные артисты, блогеры и участники популярных реалити-проектов.

Ведущими второго сезона вновь станут актёры Олег Гаас и Вячеслав Чепурченко. Как отметил генеральный продюсер Константин Обухов, создатели шоу стремились перенести знакомую с детства игру в салочки на взрослый уровень, сделав акцент на настоящих эмоциях и живых реакциях участников в условиях стресса.

- Первый сезон показал, что зрителям интересно смотреть не на придуманные конфликты, а на реальные реакции людей в экстремальной ситуации. Во втором сезоне мы сделали игру ещё масштабнее, а значит, и ставки стали выше, - сказал он.

Победитель проекта определится по итогам всех этапов — денежный приз достанется самым быстрым, расчётливым и хладнокровным игрокам. Итоговая сумма выигрыша зависит исключительно от действий самих участников. Дата премьеры второго сезона пока не объявлена.

Ранее сообщалось, что сестра Арины - Дина - ждет ребенка от фигуриста Дмитрия Соловьева, за которого вышла замуж в июле 2025 года.