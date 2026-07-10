Нижегородская гимнастка Арина Аверина примет участие в шоу «Погоня»

Нижегородская гимнастка Арина Аверина примет участие во втором сезоне шоу «Погоня». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Заслуженный мастер спорта России, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина вошла в состав участников второго сезона реалити-шоу «Погоня» (16+). Съёмки проекта стартовали на площадках Москвы и Подмосковья, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

Формат шоу представляет собой городской «забег» на выживание, в котором 15 знаменитостей противостоят команде ловцов. Задача участников — продержаться до финала, не попасть в руки преследователей и пройти серию испытаний на скорость, выносливость и сообразительность. Помимо физических нагрузок, игрокам предстоит выстраивать стратегию, заключать временные союзы и принимать непростые решения — например, кого поддержать, а кем пожертвовать ради общего успеха.

Вместе с нижегородской спортсменкой в новом сезоне появятся рэпер L’One, хоккеист Илья Ковальчук, гимнаст Никита Нагорный, экстрасенс Олег Шепс, актёры Никита Джигурда, Антон Богданов, Леон Кемстач, Михаил Башкатов, а также другие известные артисты, блогеры и участники популярных реалити-проектов.

Ведущими второго сезона вновь станут актёры Олег Гаас и Вячеслав Чепурченко. Как отметил генеральный продюсер Константин Обухов, создатели шоу стремились перенести знакомую с детства игру в салочки на взрослый уровень, сделав акцент на настоящих эмоциях и живых реакциях участников в условиях стресса.

- Первый сезон показал, что зрителям интересно смотреть не на придуманные конфликты, а на реальные реакции людей в экстремальной ситуации. Во втором сезоне мы сделали игру ещё масштабнее, а значит, и ставки стали выше, - сказал он.

Победитель проекта определится по итогам всех этапов — денежный приз достанется самым быстрым, расчётливым и хладнокровным игрокам. Итоговая сумма выигрыша зависит исключительно от действий самих участников. Дата премьеры второго сезона пока не объявлена.

Ранее сообщалось, что сестра Арины - Дина - ждет ребенка от фигуриста Дмитрия Соловьева, за которого вышла замуж в июле 2025 года.