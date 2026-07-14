Девушка серьезно пострадала, упав с лошади

Жительница Нижнего Новгорода серьезно пострадала во время прогулки в одном из конных клубов города. Упав с лошади, девушка получила ссадины и ушибы, но решила вернуться в седло. Только спустя сутки, почувствовав сильную боль, она обратилась за медицинской помощью. В больнице у нее диагностировали перелом шейного позвонка. После происшествия было заведено уголовное дело. О том, как все произошло, корреспонденту «КП-Нижний Новгород» рассказала пострадавшая Арина С.

Красивая прогулка обернулась травмой

Нижегородка Арина С. приехала на конюшню в Кстовском районе вместе с подругой. Девушки собирались покататься в поле на лошадях и сделать атмосферные снимки.

Арина с подругой собирались покататься на лошадях в поле

– Нам провели инструктаж, который состоял всего из трех пунктов: руки в рот лошади по локоть не засовывать, за хвост не дергать, голову в вольер не пихать, – вспоминает Арина.

Когда подруги выбрали шлемы и залезли в седла, лошадей решили обработать спреем от слепней. Это обычная процедура перед началом прогулки. Вот только отнеслись к ней копытные почему-то по-разному. Лошадь подруги реагировала на опрыскивание спокойно, Арине со скакуном повезло гораздо меньше.

– Мою лошадь пшикнули один раз, и она просто отошла назад. После второго раза лошадь обошла круг, показывая, что все это ей не нравится. Тогда к нам подошла сотрудница клуба и попыталась успокоить животное. В этот момент спреем пшикнули в третий раз, и лошадь начала брыкаться. Я схватила ее за шею, но не удержалась и упала, – рассказала девушка.

По словам директора конного клуба Марии К., перед тем как сесть в седло, Арина подписала расписку, в которой говорится, что все риски клиент берет на себя, так как лошадь – это живое существо, и никогда нельзя сказать наверняка, как оно может себя повести.

– Лошадь очень сильно дернулась под ней в начале прогулки. Девушка скатилась на попу и повредила локоть, ссадина там была существенной. Ситуация казалась ей тогда очень смешной. Наши сотрудники хотели прекратить оказание услуги, но девушка настояла на том, чтобы пойти в поле, – поделилась с корреспондентом «КП-Нижний Новгород» Мария К.

После падения сотрудники обработали раны Арины, а после провели шаговую конную прогулку. Когда через час группа вернулась, перед девушкой извинились и предложили скидку.

– После падения я не знала, все ли со мной нормально, и не смогла оценить масштаб травм. Я была в шоке и не хотела никому доставлять неудобств, – рассказала пострадавшая.

Тогда в конном клубе были уверены, что девушка отделалась лишь ссадинами и ушибом.

Но на следующий день Арине стало плохо, и она обратилась к врачу.

После падения с лошади на бедре появилась большая гематома

«Мы не можем каждому оплачивать чек-ап»

Утром следующего дня у девушки сильно болели предплечье, бедро и шея. По ощущениям боли в шее были похожи на защемление нерва. Надев мягкий бандаж, она отправилась в травмпункт, чтобы исключить перелом бедра.

– В травмпункте подтвердили, что перелома нет. Но я попросила направление на МРТ, чтобы посмотреть мягкие ткани. Томография показала обширный травматический отек и гематому, а также деформацию спинного мозга.

После этого пострадавшая решила написать в конный клуб, чтобы директор обратила внимание на технику безопасности. Ведь уже то, что от насекомых опрыскивали животное, в седле которого находился наездник, было неправильным. Именно это и привело к последующему падению девушки.

– Я писала не с целью получения денег, а чтобы с подобным в клубе больше никто не столкнулся. Узнав о результатах МРТ, Мария предложила оплатить процедуру. На что я согласилась.

Однако, пообщавшись с юристом, директор клуба уже не нашла оснований для возмещения ущерба и предложила решать вопрос через суд.

– Любой человек может прийти с МРТ и требовать с нас деньги. А мы и так занимаемся благотворительностью, спасая лошадей, и у нас нет возможности каждому клиенту оплачивать чек-ап организма, – объяснила директор конного клуба.

На МРТ действительно не было травм средней степени тяжести. О переломе пятого шейного позвонка Арина узнала позже на приеме у травматолога, который поставил диагноз после пальпации.

У девушки диагностировали перелом шейного позвонка

Несмотря на это, директор конного клуба уверена, что все дело в деньгах. Девушка нагло врет о переломе и хочет испортить репутацию клуба. Поэтому Мария подала на клиентку иск о клевете. На это следователи отреагировали и даже завели уголовное дело.

300 тысяч за несоблюдение техники безопасности

Когда история получила огласку в сети Интернет, к ней подключился Следственный комитет. По факту травмирования нижегородки во время конной прогулки было заведено уголовное дело по статье « Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Следователи уже допросили обе стороны и продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

– В рамках расследования уголовного дела действиям сотрудников, ответственных за безопасность проведения конных прогулок, будет дана юридическая оценка, – сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Отметим, санкция статьи этого дела предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет.

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