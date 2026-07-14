Вместо дачи показаний – удар ножом: Свидетельница смертельно ранила в шею полицейского в Нижнем Новгороде и сбежала

Женщину, напавшего на полицейского с ножом, задержали в Нижнем Новгороде. Фото: СУ СКР по Нижегородской области.

Обычный вызов обернулся для капитана полиции Сергея Мурыгина трагедией. Он должен был доставить в отдел свидетельницу, а получил удар ножом в шею. Женщина сбежала, но её задержали по горячим следам и отправили в СИЗО. Ранение оказалось смертельным, и полицейский не выжил. Рассказываем, что произошло в тот день и какое наказание ждет нападавшую.

Рутинное задание, не предвещавшее беды

По долгу службы 9 июля капитан полиции Сергей Мурыгин отправился квартиру в панельной многоэтажке на улице Старых Производственников. В Автозаводском районе ему предстояло выполнить стандартное задание – забрать в отдел полиции женщину, которая проходит фигуранткой по уголовному делу по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Полицейский позвонил в дверь, представился и объяснил, что женщина должна проехать с ним для дачи показаний. Однако вместо того, чтобы спокойно собраться и проследовать за правоохранителем, она схватилась за холодное оружие.

Удар, которого никто не ждал

42-летняя женщина схватила нож и неожиданно набросилась на участкового. Удар пришёлся в одну из самых уязвимых зон – прямо в шею. Из раны сразу же хлынула кровь. Полицейский не ожидал такого развития событий. Воспользовавшись секундным замешательством, нападавшая выскользнула из подъезда и сбежала в неизвестном направлении.

Лежащего на земле полицейского сразу же заметили соседи. Они вызвали скорую. На место прибыли следователи Следственного комитета и оперативники. Его осмотрели и нашли тот самый нож, схватив который, женщина подписала себе приговор. Орудие преступления вместе с другими уликами изъяли.

Задержали по горячем следам

Пока в больнице врачи пытались спасти полицейского, правоохранители развернули масштабные поиски нападавшей. Сбежать далеко она не смогла – подозреваемую взяли по горячим следам. 42-летняя женщина, чья биография до этого дня не содержала ни единой судимости, была задержана. Сопротивления, по имеющимся данным, она не оказала.

Нападавшую отправили в СИЗО до 8 сентября. Фото: СУ СКР по Нижегородской области.

Уже на следующий день, 10 июля, Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел ходатайство следствия. Женщину заключили под стражу до 8 сентября. Ей предъявлено обвинение по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Статья особо тяжкая, санкция по ней предусматривает пожизненное лишение свободы, однако для женщин наказание мягче.

В настоящее время следователи выясняют, что двигало женщиной в момент нападения. Когда специалисты соберут необходимую доказательную базу, дело передадут в суд для вынесения приговора.

Четыре дня в больнице

Сергей Мурыгин провел в больнице четыре дня. Все это время за жизнь полицейского боролись врачи. Коллеги, друзья и семья ждали, что он выкарабкается и вернется домой, ведь за плечами больше девяти лет работы в органах. Но, к сожалению, 13 июля капитана полиции не стало. Нанесенная женщиной рана оказалась несовместима с жизнью.

У полицейского остались жена и несовершеннолетний ребенок. В ГУ МВД принесли соболезнования и пообещали оказать родным всю необходимую помощь, в том числе в организации траурной церемонии.