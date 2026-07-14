От поцелуя до бесплодия: нижегородский врач-венеролог назвал неочевидные факты о половых инфекциях

Нижегородцам рассказали об опасности лечения ИППП по интернету. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Заболевания, передающиеся половым путем, — одна из самых древних и одновременно недооцененных угроз для репродуктивного здоровья. О том, почему инфекции опасны бессимптомным течением, какие сроки диагностики существуют на самом деле и чем грозит самолечение, рассказал главный врач Нижегородского областного кожно-венерологического диспансера Василий Евстафьев.

Масштаб проблемы

Вопреки распространённому мнению, перечень возбудителей ИППП впечатляет. На сегодняшний день науке известен тридцать один микроорганизм, способный передаваться при интимной близости. Среди них — классические сифилис и гонорея, а также хламидиоз и трихомониаз, о которых пациенты часто даже не подозревают.

- Главная коварность этой группы заболеваний заключается в отсутствии выраженной симптоматики на начальных этапах, - предупреждает Василий Евстафьев. - Человек может месяцами жить обычной жизнью, не зная, что является носителем. Именно в этом, по словам эксперта, кроется главная опасность: время работает против пациента, позволяя инфекции беспрепятственно разрушать организм.

Пути передачи

Когда речь заходит о путях заражения, большинство уверенно называет только незащищённый половой контакт. Однако спектр способов проникновения инфекции гораздо шире. Помимо воздействия на слизистые оболочки половых органов, ротовой полости и анального прохода, существуют и другие маршруты.

Василий Евстафьев обращает внимание на контактно-бытовой путь — через общие предметы гигиены или поцелуи. Отдельного внимания заслуживает вертикальный путь, когда инфекция передаётся от матери плоду, а также парентеральный механизм — через кровь при медицинских манипуляциях или переливании. Даже грудное молоко и слюна могут стать средой передачи некоторых возбудителей.

Чем оборачивается бессимптомное течение

Самое тревожное — это способность многих инфекций долго никак не проявлять себя. Человек чувствует себя здоровым, а патогены тем временем активно размножаются. Именно эта иллюзия безопасности толкает людей на самолечение, которое эксперт называет категорически недопустимым.

- Самостоятельный подбор препаратов бесполезен и опасен: вместо излечения пациент рискует получить хроническое течение, - поясняет врач. - Последствия несвоевременного обращения к врачу тяжёлые. У мужчин это простатит, воспаление яичек, импотенция и бесплодие. У женщин — хронические воспаления, риск внематочной беременности и невозможность зачать ребёнка.

Сроки диагностики

Один из частых вопросов от пациентов — когда сдавать анализы после подозрительного контакта. По словам врача, для каждой инфекции существует свой «период окна».

- Гонорея выявляется через три-пять дней, трихомониаз — через неделю, герпес — через две недели, сифилис требует ожидания в месяц. Гепатиты В и С становятся видны через два месяца, а ВИЧ — через три, - рассказал специалист.

Симптомы могут быть разнообразными: от выделений и жжения до язв и увеличения лимфоузлов. Однако полное отсутствие признаков, подчёркивает Василий Евстафьев, ещё не гарантирует здоровья. Точный диагноз может установить только врач-дерматовенеролог.

Профилактика

Врачи признают, что самым надежным способом защиты от половых инфекций являются презервативы. Идеальный сценарий — наличие постоянного проверенного партнера. Комплекс мер не ограничивается только контрацепцией: врачи рекомендуют избегать раннего начала половой жизни, отказаться от наркотиков, свести к минимуму случайные связи и соблюдать личную гигиену. Регулярное медицинское наблюдение должно стать нормой для каждого взрослого человека. Соблюдение этих правил — единственный способ сохранить репродуктивное здоровье и обезопасить себя от тяжёлых осложнений.