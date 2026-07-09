Дмитрий Шибаров и Екатерина Еремина представили регион на всероссийском празднике. Фото: личный архив молодоженов

Молодожены из Нижегородской области Дмитрий Шибаров и Екатерина Еремина зарегистрировали брак на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца», который прошел в Москве в День семьи, любви и верности. Пара из Павловского муниципального округа представила регион среди 150 молодоженов из России, а также Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Главной площадкой праздника стал Национальный центр «Россия». В Год единства народов России многие участники приехали в национальных костюмах или современных образах с этническими мотивами. Молодожены прошли в торжественном свадебном шествии, а затем присоединились к большому многонациональному хороводу, ставшему одним из самых ярких событий фестиваля.

Церемония объединила молодоженов из России, Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана. Фото: Национальный центр «Россия»

История Дмитрия и Екатерины началась на работе. Они познакомились в Центре развития культуры, спорта и туризма Павловского округа, где оба активно участвуют в организации молодежных спортивных и творческих мероприятий. Молодых людей объединяют любовь к музыке, спорту и прогулкам на природе. Они говорят, что легко понимают друг друга и мечтают о большой дружной семье.

Особым символом праздника стал огонь Всероссийского семейного очага «Сердце России». Каждая пара увезла с собой частицу пламени, доставленного из Мурома, которое считается символом домашнего тепла, любви и верности семейным традициям.

Пара из Нижегородской области зарегистрировала брак на свадебном фестивале «Россия». Фото: Национальный центр «Россия»

Для участников подготовили насыщенную культурную программу. Молодожены посетили концерт российских артистов, интерактивную выставку «Три дома русской свадьбы», посвященную свадебным традициям крестьянских, купеческих и дворянских семей, а также лекции, открытые встречи и дискуссии с известными гостями.

Всероссийский свадебный фестиваль проводится третий год подряд. В 2024 году Нижегородскую область на нем представляли две пары из Дивеевского и Шатковского округов, а в 2025 году – молодожены из Большеболдинского округа и Нижнего Новгорода.