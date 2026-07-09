Идет на рекорд: Нижегородский школьник вырастил гигантский арбуз весом в полцентнера

Нижегородский школьник выращивает гигантский арбуз. Фото: Предоставлено героем публикации.

Артем Ефремычев из Навашинского округа уже несколько лет выращивает гигантские овощи. Уже не первый год на его участке растут огромные тыквы, кабачки, свекла и патиссоны. А в прошлом году он прославился на всю Россию, одержав победу в конкурсе на самый большой кабачок. Овощ весил 44, 35 кг. В этом году список гигантов пополнился, удивительнее всего то, что в нем наконец оказался арбуз. Корреспондент «КП-Нижний Новгород» пообщался с Артемом и узнал, какие из овощей выращивать сложнее.

Гигантскому арбузу нужна супер-тыква

Выращиванием гигантского арбуза Артем занялся еще в апреле. Его агротехника значительно отличается от других овощей-гигантов, которые подросток растил раньше. Чтобы вырастить полосатого гиганта, сначала, как ни странно, нужно посадить тыкву. Если быть точнее – гибрид лагенарии бушель – сорт, который часто используется как подвой для прививки арбуза. Корневая система и быстрый рост этой тыквы обеспечивают полосатому плоду хороший старт.

После срастания с тыквой Артем высадил будущего гиганта в теплицу. Фото: Предоставлено героем публикации.

80 литров воды, покрывало и ночное отопление

Уход за арбузом отличается от ухода за другими овощами. После срастания с тыквой Артем высадил будущего гиганта в теплицу, где 1 июня опылил растение. В холодные ночи он включал ему греющую пушку, а днем укрывал полосатый плод белой простыней, чтобы тот не прогревался на солнце и не начал созревать раньше положенного срока. Для хорошего роста гигантскому арбузу нужна немаленькая площадь – 13-15 кв. м., как спальня среднестатистического нижегородца. Но в воде арбуз оказался неприхотлив, если сравнивать с тыквой. Оранжевой культуре нужно от 500 до 1000 литров воды, арбузу – всего 50-80 литров ежедневно.

1 июня подросток опылил растение. Фото: Предоставлено героем публикации.

Для хорошего роста гигантскому арбузу нужна немаленькая площадь. Фото: Предоставлено героем публикации.

На конкурс поедет Вова

Сейчас вес арбуза достигает уже 47, 79 кг. Артем считает, что овощ сможет набрать все 120 кг и уже в сентябре отправится в Москву, где пройдет взвешивание в национальном чемпионате урожая «Битва гигантов». Подросток уже даже успел дать имя будущему экспонату. Мальчик назвал арбуз Вовой в честь своего отца, который два года уговаривал его вырастить гигантский арбуз. Тем не менее тыквы все равно остаются любимыми культурами подростка.

На семейном участке мальчик выращивает и других гигантов. Фото: Предоставлено героем публикации.

– Тыквы – это любовь, арбуз же для меня новинка. Но это очень красивое и более легкое в выращивании растение, – признался Артем Ефремычев. Кроме арбуза Артем все так же выращивает на семейном участке сразу шесть гигантских тыкв, кабачок, огурец, свеклу, картофель и целую плантацию из 63 арбузов, уже обычного размера.