«Смотрел на меня из-под воды»: В Нижегородской области полицейский спас двоих тонувших в реке детей

Нижегородский полицейский спас двоих тонувших в Керженце детей. Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ПФО

Это был обычный выходной день. Полицейский-водитель Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте старшина полиции Александр Сироткин, отдыхая на пляже реки Керженец, чуть не стал свидетелем трагедии. Двое мальчиков баловались в воде и вдруг начали уходить на глубину. Не раздумывая ни секунды, мужчина бросился спасать детей. Как это было, рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Это был обычный выходной день

В свой выходной полицейский с семьей решил вырваться из города и отдохнуть на берегу Керженца в Нижегородской области. Водоем был полон отдыхающих, в реке купались дети, а взрослые наблюдали с пляжа.

Краем глаза Александр заметил двух мальчиков, которые плескались и баловались в воде. Одному на вид было лет семь, второй выглядел чуть младше. Обычные детские забавы не вызывали ни у кого тревоги, пока внезапно они не начали уходить под воду.

Пришел на помощь, не задумываясь

Сначала Александр подумал, что дети просто играют, однако присмотревшись, он осознал, что дело серьезное. Одного из мальчишек течение уносило в самую глубину.

– Один мальчик уже начал скрываться под водой, вынырнул. Второй, тот, что пониже ростом, пытался удержаться на нём. Их несло, и они как бы местами поменялись: тот, что повыше, уже уходил под воду полностью, а тот, что поменьше, был на нём наверху, – рассказал полицейский.

Наблюдая страшную картину, как мальчики борются за свою жизнь, Александр понял, что дальше медлить нельзя и незамедлительно бросился в воду.

– Когда я уже бросился к ним вытаскивать, один просто смотрел на меня из-под воды, – вспоминает он.

Мужчина вытащил детей из воды, а с родителями провел профилактическую беседу. Пресс-служба УТ МВД России по ПФО

«Спасибо, что сыновья рядом»

К счастью, мужчина успел. Мощными гребками он добрался до детей, вытащил на берег из пучины сразу двоих. Напуганных мальчишек полицейский передал родителям, с которыми сразу же провел профилактическую беседу. Он объяснил, что река не прощает ошибок, и малолетние не могут находиться в воде без присмотра.

Когда эмоции немного утихли, мама семилетнего спасённого мальчика написала обращение в Управление на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу. Это была благодарность за героизм и мужество, которое проявил мужчина, спасая ее ребенка.

– Благодаря Александру наши сыновья сейчас находятся рядом с нами, живые и здоровые. Его решительность, профессионализм и неравнодушие помогли сохранить жизни детей, – написала женщина.