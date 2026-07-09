«Смотрел на меня из-под воды»: В Нижегородской области полицейский спас двоих тонувших в реке детей

Это был обычный выходной день. Полицейский-водитель Нижегородского ЛУ МВД России на транспорте старшина полиции Александр Сироткин, отдыхая на пляже реки Керженец, чуть не стал свидетелем трагедии. Двое мальчиков баловались в воде и вдруг начали уходить на глубину. Не раздумывая ни секунды, мужчина бросился спасать детей. Как это было, рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.
В свой выходной полицейский с семьей решил вырваться из города и отдохнуть на берегу Керженца в Нижегородской области. Водоем был полон отдыхающих, в реке купались дети, а взрослые наблюдали с пляжа.
Краем глаза Александр заметил двух мальчиков, которые плескались и баловались в воде. Одному на вид было лет семь, второй выглядел чуть младше. Обычные детские забавы не вызывали ни у кого тревоги, пока внезапно они не начали уходить под воду.
Сначала Александр подумал, что дети просто играют, однако присмотревшись, он осознал, что дело серьезное. Одного из мальчишек течение уносило в самую глубину.
– Один мальчик уже начал скрываться под водой, вынырнул. Второй, тот, что пониже ростом, пытался удержаться на нём. Их несло, и они как бы местами поменялись: тот, что повыше, уже уходил под воду полностью, а тот, что поменьше, был на нём наверху, – рассказал полицейский.
Наблюдая страшную картину, как мальчики борются за свою жизнь, Александр понял, что дальше медлить нельзя и незамедлительно бросился в воду.
– Когда я уже бросился к ним вытаскивать, один просто смотрел на меня из-под воды, – вспоминает он.
К счастью, мужчина успел. Мощными гребками он добрался до детей, вытащил на берег из пучины сразу двоих. Напуганных мальчишек полицейский передал родителям, с которыми сразу же провел профилактическую беседу. Он объяснил, что река не прощает ошибок, и малолетние не могут находиться в воде без присмотра.
Когда эмоции немного утихли, мама семилетнего спасённого мальчика написала обращение в Управление на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу. Это была благодарность за героизм и мужество, которое проявил мужчина, спасая ее ребенка.
– Благодаря Александру наши сыновья сейчас находятся рядом с нами, живые и здоровые. Его решительность, профессионализм и неравнодушие помогли сохранить жизни детей, – написала женщина.