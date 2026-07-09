Мурал в честь семьи украсил фасад перинатального центра в Дзержинске. Фото: Администрация Дзержинска.

8 июля, в День семьи, любви и верности, на здании Дзержинского перинатального центра торжественно открыли новый арт-объект. Мурал, созданный в рамках всероссийского художественного проекта «Счастье – это...», изображает семейную пару в ожидании малыша и врача, помогающего пациентам пройти путь к родительству. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Инициатива зародилась в Екатеринбурге и объединила стрит-арт художников из разных городов страны. В этом году тематические изображения появились на фасадах перинатальных центров Дзержинска, Уфы и Омска. Автором работы в Нижегородской области стал местный художник Дмитрий Дренин. Проект реализован при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Место для мурала выбрано не случайно: за 11 лет работы Дзержинского перинатального центра здесь родилось более 44 тысяч детей. Главный врач Надежда Рыжова отметила, что учреждение добилось значительных успехов в выхаживании новорождённых с экстремально низкой массой тела – сегодня такие малыши получают шанс на полноценную жизнь. Кроме того, специалисты центра ведут активную работу по сохранению беременностей: за последние годы удалось помочь более чем 500 женщинам.

На церемонии открытия присутствовали сотрудники и пациентки центра, семьи с детьми, а также представители региональной и городской власти. Фото: Администрация Дзержинска.

На церемонии открытия присутствовали сотрудники и пациентки центра, семьи с детьми, а также представители региональной и городской власти. Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков подчеркнул, что подобные инициативы имеют огромное воспитательное значение: они помогают детям с ранних лет усваивать ценности крепкой семьи и уважения к близким через окружающую среду, а не только через учебники.

Для гостей праздника организовали интерактивные площадки. Желающие писали тёплые пожелания медработникам на открытках, мастерили бумажных аистов – символы семейного счастья, которые станут талисманами для будущих мам. Дети рисовали мелками на асфальте, раскрывая в рисунках собственное понимание счастья.

Герой Труда России, главный врач Городской клинической больницы №29 Юлия Гаревская назвала муралы, появившиеся в трёх городах, данью уважения важнейшим ценностям – верной любви, крепкой семье и рождению детей. Дзержинский арт-объект получил название «Счастье – это новая жизнь».

- И неслучайно он украсил стены перинатального центра – одного из лучших перинатальных центров России, где замечательные профессионалы помогают появлению на свет тысяч малышей, делая счастливыми их родителей, - сказала Юлия Гаревская.

Напомним, поддержка материнства и детства является приоритетным направлением в рамках национального проекта «Семья», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. Проект включает расширение мер поддержки семей, создание условий для активного долголетия старшего поколения и обеспечение доступной медицинской помощи.