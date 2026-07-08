Более пяти тысяч человек пострадали от укусов клещей в Нижегородской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Четыре случая заражения энцефалитом, в том числе у подростка, выявили в Нижегородской области. Нападение клещей произошло в Городецком, Ветлужском и Чкаловском муниципальных округах, сообщает Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Всего с начала сезона в Нижегородской области зарегистрировано 5283 обращения в медицинские учреждения в связи с укусом клещей, среди них 1465 детей.

В Роспотребнадзоре также назвали районы, в которых клещи проявляют наибольшую активность. Так, в Дзержинске зарегистрировано 306 обращений, на Бору - 293, в Павловском районе – 326 случаев, а в Ветлужском - 259.

В Нижнем Новгороде жители чаще обращались за помощью в Приокском районе – 381 случай, в Советском – 277, и в Автозаводском районе – 275 обращений.

По итогам лабораторных исследований в регионе выявлены заражённые клещи: 13 особей оказались носителями вируса энцефалита, 1089 — боррелий, 34 — эрлихий и 225 — анаплазм. Каждый из них — потенциальная угроза для здоровья.

Специалисты напоминают, что эндемичными территориями Нижегородской области по клещевому вирусному энцефалиту являются 15 административных образований: Балахнинский, Богородский, Борский, Ветлужский, Городецкий, Дальнеконстантиновский, Кстовский, Лысковский, Навашинский, Семеновский, Сосновский, Тоншаевский, Уренский, Шахунский районы и Дзержинск. Жителей просят ответственнее относится к проблеме и не пренебрегать техникой безопасности. Избегать мест с излишне высокой травой, выбирать облегающую одежду и ни в коем случае не садиться и не ложиться на траву. Клещ цепляется за одежду и полезет вверх.

Старайтесь постоянно осматривать себя и близких на наличие кровососов. В случае обнаружения присосавшегося клеща немедленно обратитесь в ближайший медицинский пункт.