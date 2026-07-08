В Дзержинске спасатели сняли с козырька балкона женщину, выпавшую из окна. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Страшная ситуация произошла на проспекте Ленина в Дзержинске. Женщина, случайно выпав из окна пятого этажа, приземлилась на крышу соседского балкона двумя этажами ниже. Из-за полученного удара пострадавшая потеряла сознание и пролежала так до тех пор, пока ее не заметили люди. Подробности рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области.

По прибытию спасателей рядом развернулась настоящая спасательная операция. Пожарные поднялись к пострадавшей с помощью автолестницы: женщина все еще была без сознания. Тогда спасатели переложили ее на спинальный щит, плотно зафиксировав шею корсетом, а остальные части тела ремнями. В таком положении женщину спустили на землю. Там пострадавшую уже ждали медики для оказания помощи.

— Опасение вызывали травмы и неустойчивое положение пострадавшей. Женщина начала приходить в себя, и в любую минуту могла упасть на землю, – рассказал руководитель спасательной операции, командир отделения 11 пожарно-спасательной части Анатолий Паркин.

На опубликованных кадрах чувствуется стальная выдержка спасателей, которые ни минуты не тратили на страх и раздумья. Благодаря их смелым и обдуманным действиям женщину удалось спасти.

Участвовавшие в спасательной операции сотрудники МЧС Анатолий Паркин, Михаил Соколов и Алексей Тихонов признались, что успех проделанной операции по спасению женщины – заслуга командной работы. Также они выразили благодарность свидетелям, которые не прошли мимо, а оказали помощь, сообщив о женщине на крыше балкона.