Пятна и волдыри по всему телу: Церкарии вновь активизировались в озёрах Нижнего Новгорода

Церкарии вновь активизировались в озёрах Нижнего Новгорода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Этим летом нижегородцы вновь столкнулись с «зудом купальщика» – аллергической реакцией кожи на личинки паразитических червей – церкарий, которые обитают в стоячих водоёмах. Личинки паразитов проникают под кожу, вызывая жуткий зуд и желание расчесать волдыри. Взрослые и дети подцепляли заразу во время купания в жаркие летние дни. Рассказываем, чем опасны обитающие в нижегородских водоемах паразиты.

Кто такие церкарии и где они обитают?

Церкарии – это свободноплавающие личинки паразитических плоских червей. Их размер не превышает даже одного миллиметра. Обитают они в стоячей воде – озерах и прудах. Церкарии в водоёмах нацелены на птиц, но и людьми не брезгуют, так что купальщики рискуют стать невольной мишенью.

Однако развиться в нашем организме они не могут и быстро погибают, что вызывает у человека аллергическую реакцию.

Паразитируют же взрослые особи червей в кровеносной системе уток, чаек и лебедей. Личинки в водоем попадают с течением воды или через помет.

Случаи заражения церкариозом

В этом году на церкариоз жители Нижнего Новгорода начали жаловаться в июне. Тогда стояла сильная жара, праздничные и выходные дни многие горожане проводили на водоемах. Однако отдых на озере и игры в воде для них обернулись невыносимым зудом, покраснением, волдырями и даже лихорадкой.

Однако обращений к врачу с симптомами церкариоза пока еще не зарегистрировано – люди предпочитают лечиться дома. Своим печальным опытом они делятся в социальных сетях, не обращаясь в поликлинику.

– Церкариоз – уже совершенно сезонная история, хотя за медицинской помощью массово пока никто не обращался. У многих заражение может протекать бессимптомно, либо же люди болеют, но к врачу не идут, – рассказал корреспонденту «КП-Нижний Новгород» представитель медицинского сообщества Нижегородской области Алексей Никонов.

Чаще всего на церкарий жаловались купавшиеся на Светлоярском озере в Сормовском районе. Мелководье этого озера сильно заросло, а воздействие палящего солнца создало особенно благоприятные условия для развития паразитов.

Такая же ситуация из года в год повторяется на озере Земснаряд и других водоемах в Автозаводском районе. По словам жителей, виной всему заросли на мелководье и утки, которых подкармливают некоторые горожане.

– Обычно мы не купаемся в городских водоемах. Но тут было так жарко, и дети просились на озеро. Вот, сходили на свою голову – теперь все в пятнах, которые жутко чешутся. Больше туда ни ногой! – рассказала мама двух сыновей Елена.

Несмотря на все неудобства и зуд после укусов, многие люди продолжают купаться в этих озерах за неимением лучшего места для отдыха.

Однако водоемы с церкариями – не исключительная примета Нижнего Новгорода. Невидимые глазу личинки облюбовали водоемы по всей стране: от подмосковных прудов до южных рек Краснодарского края, от тамбовских озёр до уральских заводей. Каждое лето зуд купальщика напоминает о себе в самых разных регионах – и география эта с каждым годом, кажется, лишь расширяется.

Симптомы и профилактика церкариоза

Первые симптомы церкариоза появляются уже через 10 – 20 минут. Люди испытывают сильный зуд, жжение, на коже появляются красная сыпь и волдыри, некоторые – температуру и слабость.

Чтобы не подхватить церкариоз перед входом в воду необходимо намазаться кремом на основе вазелина или масла. Тогда личинкам будет труднее проникнуть под кожу.

Также, чтобы минимизировать симптомы, после купания вытирайтесь жестким полотенцем, а лучше сразу примите душ.

При повторном заражении церкариями аллергическая реакция может быть более сильной, вплоть до анафилаксии.

Где же купаться?

По результатам исследований Роспотребнадзора Нижегородской области на начало июля в Нижнем Новгороде для купания предназначены только четыре озера из тринадцати.

Церкарий можно не встретить на озере ПКиО второй очереди на проспекте Молодежном и на улице Смирнова, озере Силикатном (оба пляжа) и озере Сортировочном (со стороны улицы Архангельской и Березовой рощи).

В Нижегородской области купаться можно на пруду «408 км» (Арзамас), реке Теша Арзамас), озере «у Крутой горы ( Богородск), озере Юрасовское (Бор), реке Белая (Городец), а также на всех в Верхнем пруду в Выксе.

В остальных водоемах вода не соответствует требованиям, из-за чего купаться там запрещено.

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