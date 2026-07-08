«Огуречные» дожди накроют Нижний Новгород: осадки будут идти без перерыва почти неделю

В Нижний Новгород идут затяжные дожди, которые не прекратятся в течение недели. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нижний Новгород идут затяжные дожди, которые не прекратятся в течение недели. Как рассказал синоптик Евгений Тишковец в своих социальных сетях, такие осадки в середине июля называются «огуречными».

Специалист объяснил, что так называли прохладные дожди, приходящие именно в середине лета в период налива огурцов. Осадки считались полезными для урожая, но некомфортными для человека.

– Огурцы – известные «водохлёбы», но их потребность во влаге должна быть сбалансирована: рост этих растений зависит нелинейно и для их максимальной продуктивности в неделю необходим «золотой» уровень влаги – около 25-50 мм осадков! – написал Тишковец.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», осадки начнутся уже в ближайшие выходные. Утром в субботу, 11 июля, еще будет периодически выходить солнце, а уже к вечеру на пойдет дождь, который не прекратится до вечера понедельника, 13 июля.

В течение следующих трех дней дождь продолжит поливать столицу Приволжья с кратковременными перерывами. Небо прояснится лишь к следующей пятнице, 17 июля.

Что касается температурного фона, в эти дни аномальной жары не ожидается. В среднем в дневное время столбики термометров будут показывать от +22 до +25 градусов.