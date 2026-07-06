Сезон аллергии в самом разгаре: как нижегородцам защитить себя и детей

Нижегородцам рассказали, как отличить аллергию от ОРВИ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С каждым годом все больше людей сталкиваются с аллергическими реакциями. По данным ВОЗ, около 40% населения планеты живут с этим диагнозом, а в крупных промышленных городах этот показатель достигает 60%. За последние три десятилетия аллергические заболевания стали настоящим вызовом для системы здравоохранения — их распространение приобрело масштабы эпидемии.

В России, по данным Минздрава, каждый третий взрослый и каждый четвертый ребенок страдают от аллергии. Нижегородская область не исключение: экология крупного города, обилие автотранспорта и промышленных предприятий создают благоприятную почву для развития различных форм недуга. О том, что такое аллергия на самом деле, почему она возникает и можно ли с ней справиться без ущерба для качества жизни, рассказала врач-аллерголог-иммунолог Татьяна Марьянова.

Что происходит внутри организма

Многие ошибочно считают аллергию обычной неприятностью, которая проходит сама собой. На самом деле, как поясняет специалист, это серьезный сбой в работе иммунитета.

- Аллергия — это ошибка иммунной системы, которая принимает безобидные вещества за опасных врагов и начинает с ними активную борьбу, — объясняет врач.

Предрасположенность к аллергическим реакциям часто заложена в генах, но толчком к развитию болезни становятся внешние факторы: загрязненный воздух, хронический стресс, некачественная пища, бесконтрольный прием лекарств и даже изменение климата. Организм реагирует на повторное попадание аллергена характерными симптомами — слезотечением, зудом, чиханием, насморком или кашлем. При этом раздражителем может стать что угодно: от пыльцы деревьев до домашней пыли, шерсти животных и привычных продуктов питания.

Не спутайте с простудой

Одна из главных проблем аллергии — ее сложно распознать.

- Многие люди годами лечатся от ОРВИ, не подозревая, что на самом деле у них аллергия. Самолечение в таких случаях не только бесполезно, но и опасно — оно ослабляет иммунитет и может привести к осложнениям, — предупреждает Татьяна Марьянова.

Врач напоминает: если насморк и кашель появляются сезонно или после контакта с определенными веществами, если симптомы не проходят неделями и не сопровождаются температурой — это повод обратиться к терапевту, педиатру или отоларингологу. Своевременная диагностика помогает не только выявить аллерген, но и предотвратить развитие более тяжелых состояний, вплоть до бронхиальной астмы.

Когда аллергия становится опасной

Респираторная аллергия, по статистике, встречается у каждого десятого человека и часто передается по наследству. Ее симптомы знакомы многим: зуд в глазах и горле, заложенность носа, чихание и слезящиеся глаза. Однако есть и более грозные проявления. Пищевая аллергия может развиться в считанные минуты после употребления продукта и проявиться не только кожной сыпью, но и удушьем, болями в животе, тошнотой и даже резким падением давления.

- При бронхиальной астме приступ бронхоспазма может наступить внезапно — и вызвать его способен не только аллерген, но и обычная респираторная инфекция. Это состояние требует немедленной медицинской помощи, — подчеркивает аллерголог.

Жизнь без аллергии

Полностью избавиться от аллергии сложно, но научиться с ней жить — вполне. Первый и главный шаг — выявить раздражитель и минимизировать контакт с ним. Татьяна Марьянова рекомендует начинать с бытовых привычек: регулярная влажная уборка, стирка постельного белья в горячей воде, проветривание и отказ от ковров, накапливающих пыль, могут значительно облегчить состояние. При пищевой аллергии важно исключить из рациона продукты-провокаторы, а в сезон цветения — по возможности сократить время пребывания на улице или даже уехать в другой регион на пару недель.

Медикаментозное лечение включает антигистаминные препараты, назальные и глазные капли, ингаляции. Однако самым современным и действенным методом остается аллерген-специфическая иммунотерапия.

- Это своего рода "прививка" от аллергии: в организм в малых дозах вводят аллергены, чтобы он постепенно привыкал к ним. Лечение проводится в холодное время года и занимает от трех до пяти лет, но результат того стоит, — объясняет врач.