От дождей до жары: Рассказываем, какая погода ждет нижегородцев с 6 по 12 июля

Жара до +30 и дожди ожидаются в Нижнем Новгороде с 6 по 12 июля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Обрушившиеся на Нижний Новгород в выходные дожди продолжат бушевать и в начале рабочей недели. Затем столицу Приволжья ждет небольшая передышка в виде 30-градусной жары. Однако к следующим выходным осадки вновь накроют город. Такой прогноз на неделю с 6 по 12 июля опубликован сервисом «Яндекс. Погода».

В понедельник, 6 июля, в городе ожидаются кратковременные дожди. Осадки накроют город ближе к обеду, а в вечерние часы выглянет солнце. Воздух при этом прогреется до +23.

Дождливое утро ожидает нижегородцев и во вторник, 7 июля. К вечеру осадки прекратятся, но небо останется затянутым облаками. Температура в течение дня будет колебаться от +18 до +20 градусов.

В среду, 8 июля, в Нижнем Новгороде установится теплая и облачная погода без осадков. Днем потеплеет до +26, к вечеру ожидается около +24.

Настоящая жара ожидается в конце рабочей недели – в четверг и пятницу, 9 и 10 июля. Оба дня будут солнечными, а температура воздуха днем поднимется до +30 градусов. В вечерние часы опустится до комфортных для прогулок +26.

Дожди вновь накроют Нижний Новгород в выходные. Осадки начнутся днем в субботу и не закончатся до вечера воскресенья. Температура воздуха ожидается в пределах +23…+26 днем и около +21…+22 вечером.

Как рассказал синоптик, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале, причиной дождей и ветреной погоды стал холодный атмосферный фронт мощного циклона. Такие ливни, накрывшие Русскую равнину, также называются «огуречными».

– «Огуречные» дожди – старинное русское название для затяжных прохладных дождей в середине лета, когда наливаются огурцы, которые считались полезными для урожая, но некомфортными для человека. Огурцы – известные «водохлёбы», но их потребность во влаге должна быть сбалансирована: рост этих растений зависит нелинейно и для их максимальной продуктивности в неделю необходим «золотой» уровень влаги – около 25-50 мм осадков! – пояснил синоптик.