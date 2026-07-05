«Аэрофлот» вновь запустил прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Минск

Перелет до столицы Беларуси займёт около двух часов. Фото: Пресс-служба аэропорта «Чкалов»

С 5 июля жители Нижнего Новгорода вновь могут добраться до Минска прямым рейсом. Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила полетную программу между аэропортом «Чкалов» и столицей Беларуси. Выполнять рейсы перевозчик планирует до 30 августа. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта «Чкалов».

Перелет занимает около двух часов, что значительно быстрее маршрутов с пересадками, на которые обычно уходило от четырех до пяти часов. Рейсы будут выполняться три раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям.

Пассажиров будут перевозить самолеты Airbus A320, рассчитанные на 158 мест. Для путешественников доступны как экономический, так и бизнес-класс.

Из аэропорта «Чкалов» самолеты отправляются по вторникам и воскресеньям в 06:00, а по пятницам – в 06:30. Возобновление прямого авиасообщения позволит нижегородцам быстрее добираться до Минска и станет удобным вариантом для летних путешествий, деловых поездок и коротких выходных за пределами России.