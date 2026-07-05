Мужчина утонул на озере Больничном в Канавинском районе Нижнего Новгорода

Спасатели извлекли тело погибшего, его личность устанавливается. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Трагедия произошла на озере Больничном в Канавинском районе Нижнего Новгорода. На берегу водоема очевидец заметил человека без признаков жизни и сразу сообщил о случившемся в экстренные службы. На место прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда МКУ «УГОЧС г. Нижнего Новгорода», однако помочь мужчине уже было невозможно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации спасателей, погибшего извлекли из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас специалисты устанавливают личность мужчины и выясняют все обстоятельства произошедшего.

– На данный момент личность утонувшего устанавливается. Обстоятельства происшествия выясняются, – уточнили в ведомстве.

Озеро Больничное расположено рядом с Московским шоссе, неподалеку от городской больницы № 39. Это одно из четырех официальных мест отдыха у воды в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Здесь оборудован небольшой песчаный пляж, работают спасательный пост с вышкой, раздевалки и туалеты. Несмотря на благоустроенную территорию и достаточно чистую воду, специалисты напоминают, что во время отдыха у водоемов необходимо соблюдать меры безопасности и купаться только в специально оборудованных местах.